Inters Ersatzgoalie Josep Martinez ist abseits des Fussballs in einen Unfall verwickelt Keystone

Inter Mailands Ersatz-Goalie Josep Martinez ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. In der Nähe des Comersees erfasste der 27-Jährige mit seinem Auto einen Rentner.

Keystone-SDA SDA

Dieser war auf einer Landstrasse mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der 81-jährige Mann wurde dabei getötet.

Der genaue Hergang ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen soll der Rentner auf der Strasse in der Gemeinde Fenegro mit seinem Rollstuhl überraschend gewendet haben. Martinez soll auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Er habe nicht mehr ausweichen können, hiess es.

Martinez steht nach Angaben des Vereins unter Schock. Bei Inter ist der Spanier Ersatzmann des früheren Schweizer Nationalgoalies Yann Sommer.