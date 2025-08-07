Nach einer weiteren starken Saison für den Ballon d'Or nominiert: Yann Sommer. Bild: sda

Das französische Fachmagazin «France Football» und die UEFA gaben die Liste der Nominierten für den Ballon d'Or 2025 bekannt.

Bei den besten Spielerinnen und Spielern sind je 30 Profis nominiert, unter ihnen keine Schweizer.

In der Nebenkategorie der besten Goalies hat es hingegen der ehemalige Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer von Inter Mailand unter die zehn Finalisten geschafft. Favoriten auf die Auszeichnung dürften Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Liverpools Alisson Becker sein.

Die Verleihung findet am 22. September in Paris statt.

