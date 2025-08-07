  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einer von zehn Finalisten Yann Sommer für den Ballon d'Or als bester Goalie nominiert

SDA

7.8.2025 - 16:24

Nach einer weiteren starken Saison für den Ballon d'Or nominiert: Yann Sommer.
Nach einer weiteren starken Saison für den Ballon d'Or nominiert: Yann Sommer.
Bild: sda

Das französische Fachmagazin «France Football» und die UEFA gaben die Liste der Nominierten für den Ballon d'Or 2025 bekannt.

Keystone-SDA

07.08.2025, 16:24

Bei den besten Spielerinnen und Spielern sind je 30 Profis nominiert, unter ihnen keine Schweizer.

In der Nebenkategorie der besten Goalies hat es hingegen der ehemalige Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer von Inter Mailand unter die zehn Finalisten geschafft. Favoriten auf die Auszeichnung dürften Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Liverpools Alisson Becker sein.

Die Verleihung findet am 22. September in Paris statt.

Diese 30 Spieler sind für den Ballon d'Or 2025 nominiert

Diese 30 Spielerinnen sind für den Ballon d'Or 2025 nominiert

Das könnte dich auch interessieren

Zuberbühler: «Das ist der kompletteste Yann Sommer, den es je gab»

Zuberbühler: «Das ist der kompletteste Yann Sommer, den es je gab»

Goalie-Experte Pascal Zuberbühler analysiert Yann Sommers Champions-League-Final-Einzug mit Inter und kommt dabei kaum aus dem Staunen heraus.

07.05.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»
So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer
Wanderer ein Jahr vermisst – dann wird er dank KI entdeckt
Nächstes Aushängeschild verabschiedet sich von SRF

Mehr aus dem Ressort

Die Fäuste fliegen. Testspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett

Die Fäuste fliegenTestspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett

Transfer-Ticker. Alisha Lehmann verlässt Juventus ++ Darwin Nunez wechselt nach Saudi-Arabien

Transfer-TickerAlisha Lehmann verlässt Juventus ++ Darwin Nunez wechselt nach Saudi-Arabien

FIFA-Weltrangliste. Schweiz büsst eine Position ein – Spanien neu an der Spitze

FIFA-WeltranglisteSchweiz büsst eine Position ein – Spanien neu an der Spitze

Servette, Lugano, Lausanne. Schweizer Trio daheim im Europacup-Einsatz

Servette, Lugano, LausanneSchweizer Trio daheim im Europacup-Einsatz

Über 1000 Tore geschossen. Dejan Stankovic tritt aus Beachsoccer-Nati zurück

Über 1000 Tore geschossenDejan Stankovic tritt aus Beachsoccer-Nati zurück