Wohin führt der Weg von Yann Sommer? IMAGO

Inter Mailand flirtet offenbar mit Dibu Martinez. Damit wäre auch ein möglicher Transfer von Yann Sommer obsolet. Zudem droht der Nati-Goalie bei Bayern auf dem Abstellgleis zu landen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer möchte zu Inter Mailand wechseln und hat sich mit den Italienern offenbar schon geeinigt.

Sommer hat auch eine Klausel in seinem Vertrag, dank der er die Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen darf. Doch sein Abgang hängt von der Genesung Manuel Neuers ab, die sich verzögert.

Inter will nun offenbar nicht mehr länger auf Sommer warten und soll ein Angebot für Aston Villas Emiliano Martínez abgegeben haben. Derweil intensiviert Bayern München seine Goalie-Suche. Mehr anzeigen

Die Stars von Bayern München befinden sich auf einem Asien-Trip. Training und heisse Spiele erwarten die Spieler in Tokio und Singapur. Für einige Akteure könnte es durchaus eine Abschiedsreise mit dem deutschen Rekordmeister sein. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September soll sich der Bayern-Kader noch auf mehreren Positionen verändern.

Dazu gehört auch Yann Sommer. Beim 27:0-Sieg in einem Testspiel gegen einen Kreisligisten vor sechs Tagen fehlte der Schweizer. Gut möglich, dass die Bayern-Bosse kein Risiko eingehen wollten. Denn lange munkelte man, Sommer stehe vor einem Wechsel in die Serie A. Die Verhandlungen mit Inter befänden sich auf der Zielgeraden, der Spieler habe sich bereits mit den Nerazzurri geeinigt.

Doch das Ganze hat einen Haken. Zwar hat Yann Sommer eine Klausel in seinem Vertrag, dank der er die Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen darf. Gemäss Insidern kann die Ausstiegsklausel erst aktiviert werden, sobald die etatmässige Nummer 1 Manuel Neuer drei Pflichtspiele absolviert hat. Doch der fünffache Welttorhüter des Jahres hat sich von seinem Beinbruch noch nicht wunschgemäss erholt, den Saisonstart wird er mit höchster Wahrscheinlichkeit verpassen.

Deshalb ist es auch kaum möglich, dass der deutsche Routinier bis zum Ende des Transferfensters der Serie A am 1. September drei Pflichtspiele absolviert hat. Bis zu diesem Datum haben die Bayern nämlich bloss drei Pflichtspiele.

Weltmeister-Goalie statt Sommer?

Inter will offenbar nicht mehr länger auf Sommer warten. Kein Wunder, schliesslich hat der Verein mit André Onana und Samir Handanovič gleich zwei Keeper ziehen lassen. Gemäss dem argentinischen Journalisten Gaston Edul hat Inter nun bei Emiliano 'Dibu' Martinez angeklopft. 15 Millionen Euro hat man Aston Villa für den 30-jährigen Argentinier angeboten. Die erste Offerte haben die Engländer abgelehnt. Doch bei Sommer dürfte die Nervosität steigen.

Schliesslich will Bayern für Sommer gut acht Millionen Euro sehen, das erste Angebot von Inter lag bei knapp der Hälfte. Viel mehr als fünf Millionen ist Inter nicht bereit zu zahlen, schliesslich ist der 83-fache Internationale auch schon 34 Jahre alt. Kurzum: Die Tür zu Inter scheint sich wieder zu schliessen – und die Lage in München spitzt sich ebenfalls zu.

Die Bayern strecken gemäss Medienberichten an diversen Orten ihre Fühler aus. Wie «Sevilla Diario» schreibt, hat man für Yassine 'Bono' Bounou, der beim FC Sevilla das Tor hütet, ein Angebot abgegeben. Laut dem Bericht bieten die Münchner eine Basissumme von acht Millionen Euro plus vier Millionen Euro an möglichen Boni. Die Andalusier haben die Offerte abgelehnt. Am 32-jährigen Marokkaner ist auch PSG interessiert und bietet offenbar zwölf Millionen Euro Ablösesumme. Zwar wollen sich die Bayern nicht auf einen Bieterstreit einlassen, zumal auch Valencias Giorgi Mamardashvili eine Option bleibt. Transfer-Guru Fabrizio Romano bringt mit David Raya einen weiteren Kandidaten ins Spiel. Der Spanier im Dienste von Brentford wäre wie Mamardashvili aber kein Schnäppchen. So soll Brentford 40 Millionen Euro verlangen.

Fazit: Die Indizien mehren sich, dass Sommer – unabhängig von der Genesung Neuers – trotz Vertrag bis 2025 keine Zukunft mehr hat in München.