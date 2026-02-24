  1. Privatkunden
Champions League Inter Mailand muss das Blatt gegen Bodö/Glimt wenden

SDA

24.2.2026 - 05:00

Im Hohen Norden Norwegens auf verlorenem Posten: Yann Sommer und Inter Mailand gehen mit einer 1:3-Hypothek ins Rückspiel gegen Bodö/Glimt
Keystone
Keystone

Inter Mailand ist im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gefordert. Gegen Aussenseiter Bodö/Glimt sieht sich der letztjährige Finalist einer Zwei-Tore-Hypothek gegenüber.

Keystone-SDA

24.02.2026, 05:00

3:1 gegen Manchester City. 2:1 bei Atlético Madrid. 3:1 gegen Inter Mailand. Die letzten drei Resultate von Bodö/Glimt lesen sich wie ein Märchen. Nur haben sich diese wundersamen Begebenheiten tatsächlich zugetragen. Die beiden erstgenannten Ergebnisse waren auch nötig, um den Traum der Wikinger – das Überwintern in der Königsklasse – wahr werden zu lassen. Schliesslich hatte das Team aus dem Hohen Norden bis dato noch kein Spiel in der Champions League gewonnen. Erst auf den letzten Drücker und dank des famosen Schlussspurts schaffte es die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen unverhofft doch noch in die Playoffs.

Dort zündeten am letzten Mittwoch nicht nur die Fans von Bodö/Glimt vor dem historischen, weil ersten, K.o.-Spiel des Vereins in der Königsklasse ein Feuerwerk. Auch das Team des entthronten norwegischen Meisters lief nördlich des Polarkreises in der Folge heiss, sodass es mit einem Polster zum Rückspiel Richtung Mailand reist.

Die einen mit Fokus, die anderen im Rhythmus

Umso bemerkenswerter sind die letzten Resultate von Bodö/Glimt, da sich die norwegische Meisterschaft nach dem Jahreskalender richtet. Seit Ende November ruht der Ligabetrieb, erst Mitte März beginnt die neue Saison. Spielrhythmus? Fehlanzeige. Während die Norweger seit Ende November lediglich vier Pflichtspiele ausgetragen haben (neben den drei Siegen gegen die europäischen Schwergewichte resultierte auch ein beachtliches 2:2 in Dortmund), hat Inter Mailand im gleichen Zeitraum 20 Partien absolviert.

Das italienische Top-Team mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji ist nicht nur voll im Rhythmus, sondern erfreut sich auch einer tollen Form. In der Liga rückt der Gewinn des Scudetto für das Team von Christian Chivu bei zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan immer näher. Entsprechend liegt der volle Fokus nun auf der Champions League. Ein Ausscheiden gegen den norwegischen Underdog wäre für den letztjährigen Finalisten eine Blamage.

Gefordert werden nicht nur Sommer und Akanji sein, sondern vor allem die Offensivkräfte, schliesslich muss Inter eine Zwei-Tore-Hypothek wettmachen. Mit Lautaro Martinez fehlt aber der Captain und Top-Torschütze verletzt. Gut für die Mailänder, haben sie ein breites Kader. Allein der Franzose Marcus Thuram, der im Hinspiel von der Bank kam und am Dienstag Martinez im Sturm ersetzen dürfte, hat gemäss der Datenbank transfermarkt.ch einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Er ist damit wertvoller als das komplette Team von Bodö/Glimt, das es auf 57,13 Millionen Euro bringt.

Wieder ein Spektakel zwischen Atlético und Brügge?

Ebenfalls am Dienstag um den Einzug in die Achtelfinals kämpfen Brügge und Atlético Madrid, die sich in einem turbulenten Hinspiel 3:3 trennten. Für das Rückspiel in der spanischen Hauptstadt scheint Spektakel garantiert. In den anderen beiden Partien dürfte nur wenig Spannung aufkommen. Bayer Leverkusen nimmt das Rückspiel vor Heimpublikum mit einem Zwei-Tore-Polster gegen Olympiakos Piräus in Angriff, Newcastle Uniteds Weiterkommen nach dem 6:1 im Hinspiel auswärts bei Karabach Agdam ist nur noch Formsache.

