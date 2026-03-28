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USA Inter Miami benennt Stadiontribüne nach Lionel Messi

SDA

28.3.2026 - 03:05

Lionel Messi erzielte für Inter Miami bisher 82 Tore bei 94 Einsätzen. (Archivbild)
Lionel Messi erzielte für Inter Miami bisher 82 Tore bei 94 Einsätzen. (Archivbild)
Keystone

Eine Tribüne im neuen Stadion von MLS-Club Inter Miami trägt künftig Lionel Messis Namen. Für Fans sind dort besondere Erlebnisse und Überraschungen geplant.

Keystone-SDA

28.03.2026, 03:05

Grosse Ehre für Fussball-Superstar Lionel Messi: Sein MLS-Club Inter Miami hat eine Tribüne des neuen Stadions nach ihm benannt. «Jemanden zu würdigen bedeutet nicht immer, ein Kapitel abzuschliessen. Manchmal geht es darum, zu erkennen, dass man Zeuge von etwas Einzigartigem ist», schrieb der Verein in einer Mitteilung.

Im Stadion, in dem der Club der amerikanischen Major Soccer League künftig spielen wird, können Zuschauerinnen und Zuschauer die Auftritte des argentinischen Weltmeisters von der Leo-Messi-Tribüne aus verfolgen. Sie erstreckt sich über die Blöcke 117-121 im unteren Rang und 217-223 im oberen Rang – und soll den Fans besondere Erlebnisse bieten. Es seien dort «Überraschungen und besondere Momente in diesem besonderen und historischen Bereich geplant», hiess es. Das erste Spiel im Nu Stadium, das 26'700 Zuschauende fasst, findet am 4. April statt.

Weltstar Messi wurde auch in Miami zur Clublegende

Neben seinen zahlreichen grossen Erfolgen in seiner langen internationalen Karriere wurde Messi auch bei Inter Miami zur Legende. Er gewann mit dem Team 2025 den MLS-Cup und kam in bislang 94 Einsätzen auf 82 Tore und 53 Vorlagen – natürlich Club-Rekord.

Es ist übrigens nicht die erste Tribüne, die nach Messi benannt ist: Der argentinische Club Newell's Old Boys benannte 2025 eine Tribüne nach dem Weltmeister von 2022. Messi hatte in jungen Jahren für den Verein gespielt, bevor er 2000 im Alter von 13 Jahren zum FC Barcelona wechselte und seine Weltkarriere startete.

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