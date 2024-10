Gibt auch in der MLS den Ton an: Lionel Messi. Bild: Keystone

Die erste von zwei Trophäen in der MLS ist vergeben. Inter Miami mit Lionel Messi gewinnt als Qualifikationssieger in der US-Meisterschaft den sogenannten Supporters Shield.

SDA

Messi hatte mit zwei Toren kurz vor der Pause massgeblichen Anteil am 3:2-Sieg gegen Columbus Crew. Durch diesen Erfolg kann Inter Miami in den zwei noch ausstehenden Runden nicht mehr von Platz 1 der Tabelle in der Major League Soccer verdrängt werden. Dafür bekommt das Team von Mitbesitzer David Beckham erstmals den Supporters Shield, der Inter Miami in den Playoffs durchgehend den Heimvorteil beschert.

Am letzten Oktober-Wochenende starten die Playoff-Achtelfinals. Sollte Miami all die Runden überstehen, stünde ab dem 7. Dezember der Final um MLS Cup, die zweite und wichtigere Trophäe, an.

In der MLS sind die Schweizer Roman Bürki (St. Louis City), Stefan Frei (Seattle Sounders), Alan Arrigoni und Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) engagiert. Einzig die Mannschaft von Frei wird die Playoffs erreichen.

The moment we made history! 🛡️🖤🩷 pic.twitter.com/zRseWXbGTZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

SDA