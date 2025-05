Giacomo Raspadori führt Napoli zum Sieg gegen Lecce Keystone

Im Rennen um die italienische Meisterschaft bleibt Napoli drei Punkte vor Inter Mailand. Beide Mannschaften gewinnen ihre Spiele 1:0.

Keystone-SDA SDA

Napoli besiegte Lecce dank eines Treffers von Giacomo Raspadori, bei Inters Sieg gegen Hellas Verona traf Kristjan Asllani vom Penaltypunkt. Torhüter Yann Sommer war bei den Mailändern ebenso Ersatz wie Stürmer Noah Okafor bei Napoli.

Das Restprogramm spricht für eher Napoli, das daheim auf Genoa und Cagliari sowie auswärts auf Parma trifft. Inter, das am Dienstag um den Einzug in den Final der Champions League spielt, spielt in der Meisterschaft noch auswärts gegen Torino und Como und empfängt dazwischen Lazio Rom.