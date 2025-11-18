Jubel in letzter Minute: Der Irak darf weiter von der zweiten Qualifikation für eine Fussball-WM träumen Keystone

Der Irak darf weiter davon träumen, im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach 1986 an einer Fussball-WM teilzunehmen.

Keystone-SDA SDA

Im kommenden März bestreitet er ein interkontinentales Playoff-Turnier, in dem sechs Teams um zwei Plätze spielen.

Der Irak setzte sich auf dramatische Weise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Löwen von Mesopotamien zuhause in Basra 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Meme in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit nach einer VAR-Intervention vom Penaltypunkt.

Ebenfalls für das Miniturnier im kommenden März in Mexiko qualifiziert sind die Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien und Bolivien. Hinzu kommen zwei Teams aus Mittelamerika.