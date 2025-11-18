  1. Privatkunden
Sieg in 17. Minute der Nachspielzeit Irak darf weiter von zweiter WM-Teilnahme träumen

SDA

18.11.2025 - 19:30

Jubel in letzter Minute: Der Irak darf weiter von der zweiten Qualifikation für eine Fussball-WM träumen
Jubel in letzter Minute: Der Irak darf weiter von der zweiten Qualifikation für eine Fussball-WM träumen
Keystone

Der Irak darf weiter davon träumen, im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach 1986 an einer Fussball-WM teilzunehmen.

Keystone-SDA

18.11.2025, 19:30

18.11.2025, 21:09

Im kommenden März bestreitet er ein interkontinentales Playoff-Turnier, in dem sechs Teams um zwei Plätze spielen.

Der Irak setzte sich auf dramatische Weise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Löwen von Mesopotamien zuhause in Basra 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Meme in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit nach einer VAR-Intervention vom Penaltypunkt.

Ebenfalls für das Miniturnier im kommenden März in Mexiko qualifiziert sind die Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien und Bolivien. Hinzu kommen zwei Teams aus Mittelamerika.

WM-Quali-Duell im Ticker. Torlose 1. Halbzeit im Regen von Pristina

WM-Quali-Duell im TickerTorlose 1. Halbzeit im Regen von Pristina

Videos aus dem Ressort

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

STORY: Dutzende palästinensische Amputierte haben sich am Montag im Zentrum des Gazastreifens zu einem Fussballturnier versammelt, um trotz des anhaltenden Nahostkonflikts Hoffnung zu verbreiten. «Hoffnung», so lautet daher auch das Motto des Turniers. Und es soll laut Organisatoren die Rückkehr zum Sport für Menschen mit Behinderungen fördern.  Mehr als 50 Männer sowie rund ein Dutzend Kinder nehmen teil – viele von ihnen verloren Gliedmassen durch israelischen Beschuss während des jüngsten Gaza-Krieges. Anas al-Mabhouh, Spieler: «Nach meiner Verletzung spiele ich derzeit für die Jugendmannschaft für Amputierte in Deir al-Balah, damit wir hoffentlich unsere Träume verwirklichen und ein normales Leben führen können. Wir möchten Palästina und die palästinensische Nationalmannschaft im Ausland vertreten, in dem Team spielen und gegen andere Nationalmannschaften antreten sowie unser Leben wie alle anderen leben.» Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn des jüngsten Konflikts rund 6.000 neue Amputationen registriert. Der Krieg war nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgebrochen und hat laut örtlichen Behörden rund 70.000 Todesopfer gefordert. Aktuell herrscht allerdings ein von den USA vermittelter Waffenstillstand in Gaza. 

18.11.2025

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

12.11.2025

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

Schmidt erinnert sich: «So war es in Mainz mit Thomas Tuchel»

12.11.2025

