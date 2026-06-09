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WM26 Iran ohne Testspiel ins WM-Turnier

SDA

9.6.2026 - 20:30

Ein Fan der iranischen Fussball-Nationalmannschaft
Ein Fan der iranischen Fussball-Nationalmannschaft
Keystone

Irans Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten.

Keystone-SDA

09.06.2026, 20:30

Das offenbar für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana wurde abgesagt. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA mit einer unzureichenden Vorbereitung.

Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingscamp von den USA nach Mexiko verlegt worden war.

Die iranische Auswahl trifft in der Vorrunde der Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.

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