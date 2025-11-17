  1. Privatkunden
Ekstase pur nach Last-Minute-Tor Irlands neuer Nationalheld bricht beim Interview in Tränen aus

Jan Arnet

17.11.2025

Troy Parrott lässt die Iren ausrasten

Troy Parrott lässt die Iren ausrasten

17.11.2025

Irland sichert sich in letzter Minute durch das 3:2 gegen Ungarn noch den zweiten Rang und kann damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Troy Parrott ist mit einem Hattrick der gefeierte Mann.

Jan Arnet

17.11.2025, 09:55

17.11.2025, 09:58

Irland hat einen neuen Nationalhelden! Troy Parrott schiesst die Iren in Ungarn in der 96. Minute zum 3:2-Sieg und sein Team damit in die WM-Playoffs. Damit kann Irland weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 2002 hoffen. 

Die Freude ist nach dem Last-Minute-Treffer riesig. Nicht nur bei den irischen TV-Kommentatoren (s. Video oben). Zahlreiche Videos im Netz zeigen, wie viel den Fans die Teilnahme an den Playoffs bedeutet. Ein Video aus einem Public Viewing am Flughafen in Dublin geht viral. 

Die Euphorie ist so gross, dass der offizielle X-Kanal des Dublin Airport seinen Namen kurzerhand auf «Troy Parrott International Airport» umbenennt.

Screenshot X

Parrott kommen die Tränen

Parrott, Stürmer des niederländischen Klubs AZ Alkmaar, war den meisten Fussballfans vor dieser Länderspielpause kaum ein Begriff. Doch nachdem der 23-Jährige bereits am Donnerstag die Portugiesen beim 2:0-Sieg mit einem Doppelpack abfertigte, glänzt er beim 3:2 gegen Ungarn mit einem Hattrick.

Im TV-Interview nach dem Spiel kommen Parrott die Tränen. «Ich bin gerade sehr emotional, sorry», sagt er mit weinerlicher Stimme. «Das sind Freudentränen, was für eine Nacht! Ich kann es einfach nicht glauben. Deshalb lieben wir Fussball. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals eine bessere Nacht haben werde. Es ist einfach wunderschön.»

WM-Qualifikation