Irres Nacho-Tackling löst Tumulte aus ++ Inter-Star schiesst vier Joker-Tore ++ PSG lässt Federn

Real-Star Nacho säbelt beim Stand von 3:0 Gegenspieler um – danach fliegen die Fetzen Was ist bloss in Real-Verteidiger Nacho gefahren? Im Spitzenspiel gegen Girona begeht er in der Nachspielzeit beim Stand von 3:0 ein hässliches Foul und fliegt vom Platz. In der Folge kommt es zu tumultartigen Szenen auf dem Rasen. 01.10.2023

Serie A, LaLiga, Ligue 1 und noch ganz viel mehr gibt es bei blue Sport zu sehen. Auf blue News servieren wir dir derweil die Perlen der Top-Spiele. Anschnallen, staunen und geniessen.

🇪🇸 Die Highlights vom Samstag aus LaLiga

Ja, bei Nacho brannten am Samstagabend also ganz offensichtlich die Sicherungen durch. Zuvor spielt sich aber ein anderer Spieler ins Rampenlicht, einmal mehr! Der 20-jährige Engländer Jude Bellingham bereitet im Spitzenspiel gegen Girona in der 17. Minute das 1:0 vor, in der 71. trifft er zum 3:0-Endstand. Mit sechs Treffern, erzielt in sieben Spielen, führt er die Torschützenliste in Spanien an. Auch hat er schon zwei Tore vorbereitet, das reicht immerhin teamintern für Platz 1. Dank des Sieges zieht Real Madrid an Barcelona und Girona vorbei und grüsst nun von der Tabellenspitze.

Girona – Real Madrid 0:3 La Liga, 8. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023

🇮🇹 Die Highlights vom Samstag aus der Serie A

Die beiden Mailänder Teams stehen mit je 18 Punkten ganz oben in der Tabelle. Matchwinner bei Inter Mailands 4:0-Auswärtssieg gegen Salernitana ist Lautaro Martinez. Der argentinische Stürmer wird in der 55. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt und schiesst danach einen Viererpack (62./77./85./89.) und führt nun mit neun Treffern die Torschützenliste der Serie A an. Yann Sommer spielt derweil im siebten Spiel zum fünften Mal zu Null.

Salernitana – Inter 0:4 Serie A, 7. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023

Ebenfalls erfolgreich ist am Samstag der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor, der gegen Lazio Rom nach brillanter Vorarbeit von Rafael Leão zum Endstand von 2:0 trifft. Drei Tage zuvor hatte Okafor gegen Cagliari sein erstes Pflichtspieltor für die Mailänder erzielt. Legt er in der Champions League nach? Diese Frage wird am Mittwoch beantwortet, wenn die Mailänder bei Dortmund gastieren. blue Sport überträgt die Partie live.

Milan – Lazio 2:0 Serie A, 7. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023

Ebenfalls unter die Serie-A-Torschützen reiht sich zum fünften Mal in dieser Saison Victor Osimhen. Das ist deshalb erwähnenswert, weil er sich in den letzten Tagen mit seinem Arbeitgeber anlegte. Mehr dazu erfährst du hier.

Lecce – Napoli 0:4 Serie A, 7. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023

🇫🇷 Die Highlights vom Samstag aus der Ligue 1

In der Ligue 1 blamiert sich PSG gegen das als Schlusslicht angetretene Clermont. Die Pariser kommen vier Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Newcastle (21 Uhr/blue Sport) nicht über ein 0:0 hinaus. Monaco mit Philipp Köhn zwischen den Pfosten und Denis Zakaria im zentralen Mittelfeld läuft es dagegen rund. Nach dem 3:2-Sieg gegen Marseille stehen die Monegassen zumindest vorübergehend ganz oben in der Tabelle. Breel Embolo fehlt dem Team von Adi Hütter noch immer verletzt.

Monaco – Marseille 3:2 Ligue 1, 7. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023