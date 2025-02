Lucas Blondel vor erstem Aufgebot Löst dieser «Argentinier» die Nati-Probleme hinten rechts?

Lucas Blondel spielt seit 2023 für die Boca Juniors in Buenos Aires. imago

In den März-Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg dürfte ein neues Gesicht im Nati-Dress auflaufen: Lucas Blondel (28) steht vor seinem ersten Aufgebot. Wer ist dieser Südamerikaner mit Schweizer Pass?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati testet im März gegen Nordirland und Luxemburg.

Beim ersten Zusammenzug des Jahres könnte ein Spieler auftauchen, den in der Schweiz kaum jemand kennt: Lucas Blondel.

Der 28-jährige Rechtsverteidiger spielt in Argentinien, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Blondel besitzt aber auch den Schweizer Pass – und erhielt kürzlich Besuch von Nati-Trainer Yakin. Mehr anzeigen

Treuen Lesern unseres Söldner-Checks dürfte Lucas Blondel ein Begriff sein. Ansonsten ist der Rechtsverteidiger der Boca Juniors hierzulande völlig unbekannt. Doch dies dürfte sich bald ändern. Denn im März wird der 28-Jährige wohl erstmals für die Nati aufgeboten werden. Murat Yakin flog Ende Januar nach Buenos Aires, um Blondel zu besuchen (blue Sport berichtete).

Wer ist Blondel und wie kommt's, dass er auf einmal auf dem Radar des Schweizer Nati-Trainers auftaucht? Er ist in Argentinien geboren und spielte bislang auch nur im Land des amtierenden Weltmeisters. Doch Blondel besitzt auch den Schweizer Pass. Lucas ist der Sohn des früheren Waadtländer Tennis-Spielers Jean-Yves Blondel, nebst spanisch spricht er auch französisch.

Zum zweiten Mal auf Yakins Radar

Bereits 2023 war Blondel ein Thema beim Schweizerischen Fussballverband. Doch eine schwere Knieverletzung verhinderte das erste Nati-Aufgebot für den kämpferischen Aussenverteidiger mit Offensivdrang. Im April 2024 riss er sich das Kreuzband. Nun gab Blondel Ende Januar sein langersehntes Comeback. Und wird so wieder zum Thema bei Yakin.

«Wir haben uns getroffen und uns ausgetauscht. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, Lucas ist sehr interessiert an der Schweizer Nationalmannschaft», so Yakin zu blue Sport. Auf dem Platz sei Blondel heissblütig. «Ein typischer Argentinier», sagt Yakin, «neben dem Platz ist er aber sehr ruhig und ausgeglichen».

Ende Januar besuchte Murat Yakin Lucas Blondel in Buenos Aires. instagram/swissnatimen

In der Schweiz noch völlig unbekannt, in Argentinien ist Blondel als Spieler der Boca Juniors ein Star. Noch prominenter als der Fussballer selbst ist aber seine Freundin: ESPN-Expertin und Moderatorin Morena Beltran ist in Südamerika ein bekanntes Gesicht. Auf Instagram folgen ihr 2,1 Millionen Menschen.

Rechte Abwehrseite als Problemzone der Nati

Zurück zur Nati: Auf der linken Abwehrseite ist Ricardo Rodriguez seit Jahren ein sicherer Wert und gesetzt. Dasselbe galt auf der anderen Seite jahrelang auch für Stephan Lichtsteiner. Doch seit dessen Rücktritt im Jahr 2020 gab es keinen, der sich als unumstrittener Stamm-Rechtsverteidiger entpuppte.

Mit Silvan Widmer, Michael Lang, Kevin Mbabu, Eray Cömert, Jordan Lotomba und zuletzt oft Edimilson Fernandes erhielten zahlreiche Spieler ihre Chance als Nati-Rechtsverteidiger. Widmer hatte die meisten Einsätze, wurde aber auch immer wieder auf die Bank gesetzt oder wie zuletzt gar nicht mehr aufgeboten.

Der bald 32-Jährige macht in Mainz eine schwierige Phase durch, ist nur Edelreservist und mit Blick auf die anstehende WM-Qualifikation ist es fraglich, ob Widmer der Mann für die rechte Abwehrseite wird.

Will Yakin wieder auf Fernandes setzen, der im Klub bei Stade Brest im zentralen Mittelfeld spielt? Oder kriegt nun in den Testspielen im März gegen Nordirland und Luxemburg Lucas Blondel seine Chance?