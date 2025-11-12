Verpasst Italien die dritte WM in Serie? Den Azzurri drohen zumindest die Playoffs. IMAGO/IPA Sport

Die WM-Qualifikation geht in die entscheidende Phase. In Europa ist erst England qualifiziert, alle anderen müssen in den kommenden Tagen noch liefern – auch die Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2026? Die Quali für den Grossanlass geht in die letzte und entscheidende Phase.

Aus Europa sind erst die Engländer fix dabei, weitere grosse Nationen dürften sich das WM-Ticket in den nächsten Tagen definitiv lösen.

Es gibt jedoch auch Fussball-Schwergewichte wie Italien oder Deutschland, denen die Playoffs drohen. Mehr anzeigen

Welche Teams aus Europa qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko? Total schaffen es 16 Teams aus Europa an den Grossanlass – zwei Spieltage vor Abschluss der Qualifikation ist mit England allerdings erst ein europäisches Team definitiv qualifiziert. Das ist die Ausgangslage für die letzten Partien.

Der Modus

Der direkte Weg

Die Gruppenersten der 12 Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die WM 2026 in Nordamerika.

Der Weg als Gruppenzweiter

Die 12 Gruppenzweiten kommen in die Playoffs, wo sie sich in zwei Duellen mit Halbfinal und Final durchsetzen müssen, um noch an der WM teilzunehmen.

Der Weg über die Nations League

Vier weitere Mannschaften kommen über die Nations League in die Playoffs. Es sind dies die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster oder -zweiter für die WM bzw. die Play-offs qualifiziert haben.

Gruppe A

Gewinnt Deutschland in Luxemburg und zu Hause gegen die Slowakei, ist die WM-Qualifikation als Gruppenerster definitiv geschafft. Holt die Slowakei in den letzten beiden Spielen aber mehr Punkte als Deutschland, muss die DFB-Elf in die Playoffs. Nordirland auf Rang 3 bleibt die Hintertür, sich über die Nations League für die WM zu qualifizieren.

Die Kriterien bei Punktgleichheit bessere Tordifferenz

höhere Anzahl erzielter Tore

höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften

bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften

höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften

höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind

niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten

Losentscheid Mehr anzeigen

Gruppe B

Die Schweizer Nationalmannschaft kann bereits am Samstag die WM-Qualifikation klarmachen. Dafür braucht es gegen Schweden mehr Punkte, als der Kosovo in Slowenien holt. Schafft es die Schweiz nicht, kommt es in Kosovo zum Showdown. Bei Punktgleichheit hätte die Schweiz ebenfalls klar die Nase vorne, sie hat derzeit die um 10 Tore bessere Tordifferenz. Das enttäuschende Tabellen-Schlusslicht Schweden darf dank der Nations League an den Playoffs zur WM teilnehmen.

Gruppe C

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dänemark und Schottland, die mit je 10 Punkten die Gruppe anführen. Am letzten Spieltag kommt es in Schottland zum grossen Showdown der beiden Teams.

Gruppe D

Am Donnerstag kommt es zum Duell zwischen Frankreich und der Ukraine. Mit einem Sieg haben die Franzosen die WM-Quali auf sicher. Ein Remis dürfte dank des Torverhältnisses ebenfalls ausreichen. Verliert die Ukraine gegen Frankreich, kommt es am letzten Spieltag noch zum Showdown gegen Island um Rang 2.

Gruppe E

Spanien liegt souverän an der Tabellenspitze, die Türkei hat Rang 2 bereits so gut wie sicher. Am letzten Spieltag kommt es in Spanien noch zum Direktduell. Damit die Türkei aber noch an den Spaniern vorbeizieht, müssten sie nicht nur drei Punkte, sondern auch zwölf Tore aufholen. Zur Erinnerung: Das Hinspiel in der Türkei hat Spanien gleich mit 6:0 gewonnen.

Gruppe F

Portugal hat schon fünf Punkte Vorsprung, deshalb fehlt nur noch ein Sieg, um sich das WM-Ticket definitiv zu sichern. Der Kampf um Rang 2 zwischen Ungarn, Irland und Armenien ist hingegen noch komplett offen, liegen die Teams doch nur zwei Punkte auseinander.

Gruppe G

Am Freitag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Polen und Holland. Gewinnen die Polen, schliessen sie punkte mässig zu den Niederländern auf. Doch derzeit hat Polen nicht nur drei Punkte Rückstand, sondern auch das um 13 Treffer schwächere Torverhältnis. Es bräuchte also noch einen Patzer von Holland zu Hause gegen Litauen oder ein wahnsinniges Schützenfest von Polen gegen Malta, um die WM-Qualifikation direkt zu schaffen.

Gruppe H

Die wohl spannendste aller Quali-Gruppen. Österreich, Bosnien-Herzegowina und Rumänien kämpfen noch um die direkte WM-Qualifikation. Österreich, welches an der Spitze liegt, hat die besten Karten, doch auch Bosnien-Herzegowina hat es in den eigenen Händen, sich mit zwei Siegen den Gruppensieg zu holen.

Rumänien braucht für Rang 1 noch Schützenhilfe, hat aber immerhin das Auffang-Netz der Nations League, welches ihnen die Teilnahme an den Playoffs garantiert.

Gruppe I

Italien droht der erneute Gang in die Playoffs. Schon die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 mussten die «Azzurri» in die Playoffs und scheiterten damals an Schweden respektive Nordmazedonien. Wollen die Italiener dieses Szenario mit Sicherheit vermeiden, bräuchten sie wohl einen Patzer von Norwegen zu Hause gegen Estland. Es kommt am letzten Spieltag zwar noch zum Direktduell mit Haaland und Co, aber Italien hat derzeit das um 16 Tore schwächere Torverhältnis.

Gruppe J

Belgien braucht entweder in Kasachstan oder zu Hause gegen Liechtenstein noch einen Sieg, dann haben sie die WM-Qualifikation im Sack. Spannender ist der Kampf um Rang 2 zwischen Nordmazedonien und Wales, die sich aber notfalls beide noch über die Nations League in die Playoffs retten könnten.

Gruppe K

England hat sich mit sechs Siegen in sechs Spielen als einziges europäisches Team bereits fix für die WM 2026 qualifiziert. Dahinter kämpfen Albanien und Serbien im Fernduell noch um Rang 2 und die Playoff-Teilnahme.

Gruppe L

Kroatien braucht in den verbleibenden zwei Spielen noch einen Punkt, um sich definitiv für die WM zu qualifizieren. Dahinter kommt es zum Duell zwischen Tschechien und den Färöern. Genau, die Färöer-Inseln liegen tatsächlich nur einen Zähler hinter den Tschechen. Doch die Färöer muss im letzten Spiel nach Kroatien, während Tschechien noch ein Heimspiel gegen Gibraltar vor sich hat.