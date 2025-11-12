  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert 

Sandro Zappella

12.11.2025

Verpasst Italien die dritte WM in Serie? Den Azzurri drohen zumindest die Playoffs.
Verpasst Italien die dritte WM in Serie? Den Azzurri drohen zumindest die Playoffs.
IMAGO/IPA Sport

Die WM-Qualifikation geht in die entscheidende Phase. In Europa ist erst England qualifiziert, alle anderen müssen in den kommenden Tagen noch liefern – auch die Schweiz.

Sandro Zappella

12.11.2025, 18:00

12.11.2025, 18:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2026? Die Quali für den Grossanlass geht in die letzte und entscheidende Phase. 
  • Aus Europa sind erst die Engländer fix dabei, weitere grosse Nationen dürften sich das WM-Ticket in den nächsten Tagen definitiv lösen.
  • Es gibt jedoch auch Fussball-Schwergewichte wie Italien oder Deutschland, denen die Playoffs drohen.
Mehr anzeigen

Welche Teams aus Europa qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko? Total schaffen es 16 Teams aus Europa an den Grossanlass – zwei Spieltage vor Abschluss der Qualifikation ist mit England allerdings erst ein europäisches Team definitiv qualifiziert. Das ist die Ausgangslage für die letzten Partien. 

Der Modus

Der direkte Weg

Die Gruppenersten der 12 Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die WM 2026 in Nordamerika.

Der Weg als Gruppenzweiter

Die 12 Gruppenzweiten kommen in die Playoffs, wo sie sich in zwei Duellen mit Halbfinal und Final durchsetzen müssen, um noch an der WM teilzunehmen.

Der Weg über die Nations League

Vier weitere Mannschaften kommen über die Nations League in die Playoffs. Es sind dies die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster oder -zweiter für die WM bzw. die Play-offs qualifiziert haben.

Gruppe A

Gewinnt Deutschland in Luxemburg und zu Hause gegen die Slowakei, ist die WM-Qualifikation als Gruppenerster definitiv geschafft. Holt die Slowakei in den letzten beiden Spielen aber mehr Punkte als Deutschland, muss die DFB-Elf in die Playoffs. Nordirland auf Rang 3 bleibt die Hintertür, sich über die Nations League für die WM zu qualifizieren.

Die Kriterien bei Punktgleichheit

  • bessere Tordifferenz
  • höhere Anzahl erzielter Tore
  • höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
  • bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
  • höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
  • höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind
  • niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten
  • Losentscheid
Mehr anzeigen

Gruppe B

Die Schweizer Nationalmannschaft kann bereits am Samstag die WM-Qualifikation klarmachen. Dafür braucht es gegen Schweden mehr Punkte, als der Kosovo in Slowenien holt. Schafft es die Schweiz nicht, kommt es in Kosovo zum Showdown. Bei Punktgleichheit hätte die Schweiz ebenfalls klar die Nase vorne, sie hat derzeit die um 10 Tore bessere Tordifferenz. Das enttäuschende Tabellen-Schlusslicht Schweden darf dank der Nations League an den Playoffs zur WM teilnehmen.

Gruppe C

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dänemark und Schottland, die mit je 10 Punkten die Gruppe anführen. Am letzten Spieltag kommt es in Schottland zum grossen Showdown der beiden Teams.

Gruppe D

Am Donnerstag kommt es zum Duell zwischen Frankreich und der Ukraine. Mit einem Sieg haben die Franzosen die WM-Quali auf sicher. Ein Remis dürfte dank des Torverhältnisses ebenfalls ausreichen. Verliert die Ukraine gegen Frankreich, kommt es am letzten Spieltag noch zum Showdown gegen Island um Rang 2.

Gruppe E

Spanien liegt souverän an der Tabellenspitze, die Türkei hat Rang 2 bereits so gut wie sicher. Am letzten Spieltag kommt es in Spanien noch zum Direktduell. Damit die Türkei aber noch an den Spaniern vorbeizieht, müssten sie nicht nur drei Punkte, sondern auch zwölf Tore aufholen. Zur Erinnerung: Das Hinspiel in der Türkei hat Spanien gleich mit 6:0 gewonnen.

Gruppe F

Portugal hat schon fünf Punkte Vorsprung, deshalb fehlt nur noch ein Sieg, um sich das WM-Ticket definitiv zu sichern. Der Kampf um Rang 2 zwischen Ungarn, Irland und Armenien ist hingegen noch komplett offen, liegen die Teams doch nur zwei Punkte auseinander.

Gruppe G

Am Freitag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Polen und Holland. Gewinnen die Polen, schliessen sie punkte mässig zu den Niederländern auf. Doch derzeit hat Polen nicht nur drei Punkte Rückstand, sondern auch das um 13 Treffer schwächere Torverhältnis. Es bräuchte also noch einen Patzer von Holland zu Hause gegen Litauen oder ein wahnsinniges Schützenfest von Polen gegen Malta, um die WM-Qualifikation direkt zu schaffen.

Gruppe H

Die wohl spannendste aller Quali-Gruppen. Österreich, Bosnien-Herzegowina und Rumänien kämpfen noch um die direkte WM-Qualifikation. Österreich, welches an der Spitze liegt, hat die besten Karten, doch auch Bosnien-Herzegowina hat es in den eigenen Händen, sich mit zwei Siegen den Gruppensieg zu holen. 

Rumänien braucht für Rang 1 noch Schützenhilfe, hat aber immerhin das Auffang-Netz der Nations League, welches ihnen die Teilnahme an den Playoffs garantiert. 

Gruppe I

Italien droht der erneute Gang in die Playoffs. Schon die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 mussten die «Azzurri» in die Playoffs und scheiterten damals an Schweden respektive Nordmazedonien. Wollen die Italiener dieses Szenario mit Sicherheit vermeiden, bräuchten sie wohl einen Patzer von Norwegen zu Hause gegen Estland. Es kommt am letzten Spieltag zwar noch zum Direktduell mit Haaland und Co, aber Italien hat derzeit das um 16 Tore schwächere Torverhältnis. 

Gruppe J

Belgien braucht entweder in Kasachstan oder zu Hause gegen Liechtenstein noch einen Sieg, dann haben sie die WM-Qualifikation im Sack. Spannender ist der Kampf um Rang 2 zwischen Nordmazedonien und Wales, die sich aber notfalls beide noch über die Nations League in die Playoffs retten könnten.

Gruppe K

England hat sich mit sechs Siegen in sechs Spielen als einziges europäisches Team bereits fix für die WM 2026 qualifiziert. Dahinter kämpfen Albanien und Serbien im Fernduell noch um Rang 2 und die Playoff-Teilnahme.

Gruppe L

Kroatien braucht in den verbleibenden zwei Spielen noch einen Punkt, um sich definitiv für die WM zu qualifizieren. Dahinter kommt es zum Duell zwischen Tschechien und den Färöern. Genau, die Färöer-Inseln liegen tatsächlich nur einen Zähler hinter den Tschechen. Doch die Färöer muss im letzten Spiel nach Kroatien, während Tschechien noch ein Heimspiel gegen Gibraltar vor sich hat. 

Meistgelesen

Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Erotikfilm in der Lounge – Fährgesellschaft entschuldigt sich
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
«Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Fussball-News

«Times» berichtet. Guardiola vor Abgang bei Manchester City?

«Times» berichtetGuardiola vor Abgang bei Manchester City?

Vertrag bis Sommer 2027. GC verpflichtet Österreicher Maximilian Ullmann

Vertrag bis Sommer 2027GC verpflichtet Österreicher Maximilian Ullmann

Kostenpunkt: 175 US-Dollar. FIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

Kostenpunkt: 175 US-DollarFIFA kassiert bei WM 2026 auch fürs Parkieren ab

Herzprobleme. Brasilien-Star Oscar bricht im Training zusammen

HerzproblemeBrasilien-Star Oscar bricht im Training zusammen

Verletzungspech. GC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten

VerletzungspechGC muss einige Wochen auf Topskorer Asp Jensen verzichten