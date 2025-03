Vorhang auf für die Viertelfinals in der Liga A der Nations League. Am Donnerstag stehen alle vier Hinspiele zeitgleich auf dem Programm. In unserem Ticker bist du live mit von den Partien.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Die Viertelfinal-Hinspiele der Liga A

Der Ticker:

Italien – Deutschland 1:1* Tor für Deutschland! Kleindienst markiert den Ausgleich Zur Halbzeit eingewechselt, braucht Tim Kleindienst etwas mehr als drei Minuten, um zu treffen. Kleindienst verwandelt einen Flanke von Kimmich per Kopf – Deutschland gleicht gegen Italien aus.

Niederlande – Spanien 2:1* Tor in Rotterdam! Die Niederlande legt gegen Spanien vor Kaum ist die zweite Halbzeit angepfiffen, schlagen die Niederländer eiskalt zu. Tijjani Reijnders trifft nach der Vorarbeit von Jeremie Frimpong zur erstmaligen Führung. Die Niederlande hat die Partie gegen den Europameister gedreht.

2. Halbzeit Es kann weitergehen Finden Deutschland und Frankreich eine Antwort?

Halbzeit Dann sind die ersten Halbzeiten aller vier Partien durch. Die Zwischenstände: Italien – Deutschland 1:0*

Kroatien – Frankreich 2:0*

Niederlande – Spanien 1:1*

Dänemark – Portugal 0:0*

Kroatien – Frankreich 2:0* Tor für Kroatien! Perisic legt gegen Frankreich nach In Split läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als ein abgelenkter Ball bei Ivan Perisic landet. Der Routinier zögert nicht, zieht direkt ab und bezwingt Maignan zum 2:0 für Kroatien.

Italien – Deutschland 1:0* Deutschland sucht gegen Italien den Ausgleich Immer wieder tauchen die Deutschen gefährlich vor dem Gehäuse von Donnarumma auf. Nach 41 Minuten zieht Musiala vom linken Flügel in die Mitte und wird von Barella kurz vor dem Sechzehner von hinten getroffen. Den fällige Freistoss setzt Amiri aber über den Kasten.

Niederlande – Spanien 1:1* Tor für die Niederlande! Gakpo gleicht gegen Spanien aus Die Niederlande hat den Fehlstart korrigiert und kommt dank Cody Gakpo in der 28. Minute zum Ausgleich.

Kroatien – Frankreich 1:0* Tor in Split! Kroatien legt gegen Frankreich vor Nun klappt es doch noch mit der Führung für die Kroaten. Nachdem Kramaric mit seinem Penalty noch gescheitert war, bringt Ante Budimir das Heimteam gegen Frankreich in der 26. Minute in Führung.

Dänemark – Portugal 0:0* Eriksen verschiesst Penalty – Dänemark verpasst die Führung Christian Eriksen scheitert in der 24. Minute mit seinem Penalty an Portugal-Goalie Diogo Costa und vergibt damit die grosse Chance, Dänemark gegen den Favoriten in Führung zu bringen.

Italien – Deutschland 1:0* Deutschland sucht nach einer Antwort Nach rund 20 Minuten wird Deutschland stärker und kommt zur Chance auf den Ausgleich. Donnarumma kann eine Flanke in höchster Not nach vorne abwehren, aber genau in die Beine von Raum. Dessen Schuss wird aber abgeblockt.

Italien – Deutschland 1:0* Tor für Italien! Tonali trifft in der 9. Minute zur Führung Wie Spanien jubelt auch Italien früh über die Führung. Eine Seitenverlagerung von Bastoni landet auf rechts bei Barella, der umgehend in die Spitze zu Politano legt. Dieser entwischt Gegenspieler Raum, zieht in die Box und legt zurück. Dort kann Tah nur noch leicht in den Rückraum abfälschen, wo Sandro Tonali völlig blank aus zehn Metern einnetzen kann. Sandro Tonali sorgt für die frühe italienische Führung. Bild: Keystone

Niederlande – Spanien 0:1* Tor! Spanien jubelt schon in der 9. Minute über die Führung Der Europameister legt in Rotterdam stark los und geht gegen die Niederlande dank des Treffers von Nico Williams in der 9. Minute in Führung.

Kroatien – Frankreich 0:0* 6. Minute: Maignan hält Penalty von Kramaric Kroatien verpasst gegen Frankreich den perfekten Start. Andrej Kramaric verpasst vom Penaltypunkt die grosse Chance auf die frühe Führung. Der 33-Jährige scheitert an Frankreich-Goalie Mike Maignan.

Anpfiff Los gehts mit den Viertelfinal-Hinspielen! Wer schafft sich eine gute Ausgangslage?

Vor dem Spiel Aufstellungen sind da: So laufen Italien und Deutschland auf Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti!



🇮🇹 Italia 🆚 Germania 🇩🇪

⏱️ Ore 20.45

🏟 Stadio G. Meazza - #Milano

📺 #RaiUno #NationsLeague #ItaliaGermania#Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/p0DynoaRp1 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 20, 2025 Mit dieser 1️⃣1️⃣ starten wir in Mailand! 🔥🔥🔥#dfbteam #ITAGER 📸 DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/B5wcqhkQPz — DFB-Team (@DFB_Team) March 20, 2025

Vor dem Spiel DFB gegen Angstgegner Italien – Frankreichs Offensivwucht Acht Teams kämpfen in der Nations League um den Einzug ins Finalturnier (Final Four), welches vom 4. bis 8. Juni 2025 über die Bühne geht. Deutschland trifft auf den einstigen Angstgegner Italien, Frankreich kann gegen Kroatien wieder auf Rückkehrer Kylian Mbappé zählen. Hier findest du die Ausgangslage vor den Viertelfinal-Duellen. Kracher in der Nations League DFB gegen Angstgegner Italien – Frankreichs Offensivwucht mit Rückkehrer Mbappé

Vor dem Spiel Hallo … … und herzlich willkommen zum Nations-League-Ticker. Am Donnerstag stehen in der Liga A die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Anpfiff zu allen vier Partien ist um 20.45 Uhr. In unserem Ticker halten wir dich auf dem Laufenden. Mehr anzeigen

