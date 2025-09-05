  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Italien feiert die Premiere von Gattuso mit einem Kantersieg

SDA

5.9.2025 - 22:57

Der neue Nationaltrainer Gennaro Gattuso führte Italien zum Kantersieg
Der neue Nationaltrainer Gennaro Gattuso führte Italien zum Kantersieg
Keystone

Gennaro Gattuso feiert einen erfolgreichen Einstand als Italiens Nationalcoach. Unter dem 47-Jährigen gewinnt der vierfache Weltmeister in der WM-Qualifikation in Bergamo gegen Estland mit 5:0.

Keystone-SDA

05.09.2025, 22:57

05.09.2025, 23:23

Fast eine Stunde lang biss sich Italien gegen den krassen Aussenseiter die Zähne aus. Vor allem der bei Werder Bremen unter Vertrag stehende Goalie Karl Hein stand den Gastgebern immer wieder im Weg, bis Moise Kean in der 58. Minute eine etwas glückhafte Kombination mit dem 1:0 veredelte. In der darauffolgenden Aktionen hätte der 25-Jährige beinahe nachgedoppelt. Sein Schuss prallte aber vom Pfosten ab.

Auf die nächsten Tore mussten die Fans in Bergamo trotzdem nicht lange warten. Serie-A-Torschützenkönig Mateo Retegui (69. und 89.), Giacomo Raspadori (71.) und Alessandro Bastoni (92.) sorgten doch noch für ein Torfestival.

Für die Italiener, die sich in der laufenden Qualifikationsphase seit dem 0:3 in Norwegen am ersten Spieltag in Rücklage befinden, geht es am Montag im ungarischen Debrecen gegen Israel weiter. Fehltritte kann sich die «Squadra Azzurra» weiterhin nicht leisten im Fernduell gegen Erling Haalands Norwegen.

Einen idealen Start in die WM-Qualifikation erwischte Frankreich. Der WM-Zweite gewann gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Ukraine auswärts mit 2:0. Im polnische Wroclaw traf Bayern Münchens Michael Olise in der 10. Minute nach idealer Vorarbeit von Bradley Barcola zum 1:0. Die in ihrem Exil frenetisch angefeuerten Ukrainer wurden nach der Pause besser und kamen dem Ausgleich nahe, unter anderem durch einen Pfostenschuss. Kylian Mbappé sorgte in der 82. Minute mit seinem 51. Länderspiel-Tor für die endgültige Entscheidung.

Telegramme und Tabellen:

Gruppe C:

Dänemark – Schottland 0:0

Kopenhagen. – SR Siebert (GER).

Griechenland – Belarus 5:1 (4:0)

Piräus. – SR Gillett (AUS). – Tore: 3. Karetsas 1:0. 17. Pavlidis 2:0. 21. Bakasetas 3:0. 36. Kourbelis 4:0. 63. Tzolis 5:0. 72. Barkowski (Penalty) 5:1.

1. Griechenland 1/3 (5:1). 2. Dänemark 1/1 (0:0). 2. Schottland 1/1 (0:0). 4. Belarus 1/0 (1:5).

Gruppe D:

Island – Aserbaidschan 5:0 (1:0)

Reykjavik. – SR Van der Eijk (NED). – Tore: 45. Palsson 1:0. 47. Johannesson 2:0. 56. Johannesson 3:0. 66. Gudmundsson 4:0. 73. Hlynsson 5:0.

Ukraine – Frankreich 0:2 (0:1)

Wroclaw (POL). – SR Makkelie (NED). – Tore: 10. Olise 0:1. 82. Mbappé 0:2.

1. Island 1/3 (5:0). 2. Frankreich 1/3 (2:0). 3. Ukraine 1/0 (0:2). 4. Aserbaidschan 1/0 (0:5).

Gruppe I:

Italien – Estland 5:0 (0:0)

Bergamo. – SR Pinheiro (POR). Tore: 58. Kean 1:0. 69. Retegui 2:0. 71. Raspadori 3:0. 89. Retegui 4:0. 92. Bastoni 5:0. – Bemerkungen: Estland mit Käit (Thun).

Moldawien – Israel 0:4 (0:2)

Chisinau. – SR Beaton (SCO). – Tore: 15. Peretz 0:1. 35. Solomon 0:2. 59. Baribo 0:3. 77. Gloukh 0:4.

1. Norwegen 4/12 (13:2). 2. Israel 4/9 (11:6). 3. Italien 3/6 (7:3). 4. Estland 5/3 (5:13). 5. Moldawien 4/0 (2:14).

Gruppe L:

Montenegro – Tschechien 0:2 (0:1)

Podgorica. – SR Guida (ITA). – Tore: 3. Cerv 0:1. 96. Cerny 0:2.

Färöer – Kroatien 0:1 (0:1)

Torshavn. – SR Tohver (EST). – Tor: 31. Kramaric 0:1.

1. Tschechien 5/12 (11:6). 2. Kroatien 3/9 (13:1). 3. Montenegro 4/6 (4:5). 4. Färöer 4/3 (3:5). 5. Gibraltar 4/0 (2:16).

Klippenspringer in Mostar

STORY: Bei schönstem Spätsommerwetter gab es am Donnerstag in Mostar in Bosnien und Herzegowina einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Wettkampf der Cliff Diving World Series.  Ein Event, bei dem sich die besten Klippenspringer der Welt versammeln, um sich im vorletzten Wettkampf der Saison, hier auf der Stari-Most-Brücke, rund 30 Meter in die Tiefe zu stürzen. Und es könnte eine Vorentscheidung für die Gesamtwertung im Kampf um die Weltmeisterschaft fallen.  Zurzeit führt die Australierin Rhiannan Iffland die Damenwertung an, während bei den Männern der Franzose Gary Hunt ganz oben in der Tabelle steht. Die Brücke stammt aus dem 16. Jahrhundert und die ersten wagemutigen Sprünge wurden bereits im 17. Jahrhundert dokumentiert.  Sie galten als Mutprobe für die jungen Männer der Stadt.

05.09.2025

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Klippenspringer in Mostar

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

