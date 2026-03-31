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WM-Playoffs Italien spielt gegen Dzeko um das Ende der Durststrecke

SDA

31.3.2026 - 05:00

Edin Dzeko sorgte in Wales dafür, dass Bosnien-Herzegowina gegen Italien um die WM-Teilnahme spielen kann
Edin Dzeko sorgte in Wales dafür, dass Bosnien-Herzegowina gegen Italien um die WM-Teilnahme spielen kann
Keystone

Für Italien geht es am Dienstag auswärts gegen Bosnien-Herzegowina um das Ende der bitteren WM-Durststrecke. Ein Sieg gegen Edin Dzeko und Co. bringt es erstmals seit 2014 wieder an eine WM.

Keystone-SDA

31.03.2026, 05:00

Den Verdacht der Arroganz wies Italiens Federico Dimarco weit von sich. «Man hat mich arrogant genannt – aber wie könnte ich das sein? Mit welchem Recht, wo wir seit zwölf Jahren nicht bei einer WM dabei waren?», sagte der Nationalspieler von Inter Mailand. Ein Video, das ihn jubelnd beim Finaleinzug Bosnien-Herzegowinas zeigt, sorgte vor dem Playoff-Showdown für Wirbel.

Ein leichter Gegner im entscheidenden Spiel um die WM-Teilnahme wird das Team um Superstar Edin Dzeko für Italien wirklich nicht. Dzeko will die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez zum zweiten Mal in der Verbandshistorie zur WM schiessen. 2014 waren die Bosnier erstmals dabei – auch damals schon mit Dzeko.

Dzeko macht immer noch den Unterschied

Der Mittelstürmer ist mittlerweile 40 Jahre alt, doch immer noch ein Abwehrschreck. Als der frühere Bundesligatorschützenkönig im Winter in die zweite Liga zum FC Schalke 04 wechselte, fragten sich viele: Hat er es noch drauf? Die Antwort gibt der Ausnahmesportler, der in seiner Karriere unter anderem für Manchester City, die AS Roma und Inter Mailand spielte, quasi wöchentlich.

In acht Partien für den Zweitliga-Tabellenführer hat Dzeko sechsmal getroffen. Er sorgt für den Unterschied – bei Schalke und auch in der bosnischen Nationalmannschaft. Mit sechs Treffern in der WM-Qualifikation ist der Captain der beste Torschütze der Bosnier. Mit seinem Tor zum 1:1 im Halbfinal in Wales in der 86. Minute ermöglichte Dzeko seiner Mannschaft überhaupt erst die Verlängerung und den Sieg im Penaltyschiessen.

«Wir haben den Final verdient, wir hatten eine gute Qualifikation», sagte Dzeko. «Jetzt kommen die Italiener als haushohe Favoriten nach Zenica, aber wir haben 90 Minuten Zeit, um zu zeigen, was wir können. Wir werden definitiv alles geben.»

Dimarco erwartet «heisses Pflaster»

Für die Bosnier wäre die WM-Qualifikation ein grosser Erfolg, der nicht zwingend vorausgesetzt wird. In Italien ist das anders. Verpasst der viermalige Weltmeister die Teilnahme an dem Mega-Turnier mit 48 Mannschaften in den USA, Mexiko und Kanada, wäre das eine sportliche Katastrophe. Drei Weltmeisterschaften nacheinander ohne Italien: Das schien früher unvorstellbar. Der Druck ist riesig.

«Wir haben in dieser Woche ein bisschen Monster gesehen, wenn du zurückdenkst an das, was Italien in den letzten Jahren passiert ist», verriet Sandro Tonali nach dem 2:0 im Halbfinal gegen Nordirland. Der 25-Jährige und Moise Kean schossen Italien in den Playoff-Final. Wirklich stark spielte Italien aber auch gegen die Nordiren nicht. Bosnien-Herzegowina wird ein herausfordernder Gegner.

«Wir wissen, dass es ein heisses Pflaster wird – die Bosnier haben denselben Willen wie wir, zur WM zu fahren», sagte Dimarco, der Kontrahent Dzeko als Freund bezeichnet und ihn nach eigenen Angaben sogar in den Ferien traf. «Wir werden alles tun, um es zu schaffen. Wir sind Italien, tragen Verantwortung, und wir haben es verdient.»

Für den Gewinner des grossen Showdowns im Stadion «Bilino Polje» von Zenica wird die Schweiz neben Kanada und Katar der Vorrundengegner sein.

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