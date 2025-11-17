Das Team von Gennaro Gattuso kommt gegen Norwegen unter die Räder und muss in die Playoffs. Keystone

Mit einem Kantersieg gegen Norwegen hätte sich Italien das WM-Ticket auf den letzten Drücker doch noch sichern können. Doch die Partie am Sonntag geht 1:4 verloren. Damit droht Italien zum dritten Mal in Folge die WM zu verpassen. Die Presse spart nicht mit Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Italien verpasst zum Abschluss der WM-Qualifikation das Fussballwunder gegen Norwegen und verliert 1:4. Erling Haaland glänzt bei den Gästen mit einem Doppelpack.

Damit muss Italien in die WM-Playoffs und droht zum dritten Mal in Folge die Endrunde zu verpassen.

Die italienischen Medien üben harsche Kritik am Team von Gennaro Gattuso. Mehr anzeigen

Zwei klare Niederlagen gegen Norwegen und wenig überzeugende Auftritte in der Qualifikation gegen die Fussball-Zwerge Estland oder Moldau sorgen nicht für Euphorie beim Weltmeister von 2006. «Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen, denn 1:4 ist ein bitteres Ergebnis», sagt Italien-Trainer Gennaro Gattuso nach der Pleite gegen Norwegen.

Der langjährige Mittelfeld-Kämpfer vom AC Mailand muss nun über den Umweg Playoffs im März 2026 das dritte WM-Debakel verhindern. 2018 und 2022 konnte sich die Squadra Azzurra nicht für die Endrunde qualifizieren.

In den Playoffs, die am Donnerstag ausgelost werden und mit Halbfinal und Final ausgetragen werden, könnten die Italiener auf Gegner wie Polen, Albanien, Irland oder die Türkei treffen. Ein weiterer K.o. in der Qualifikation würde den vierfachen Titelträger noch weiter in die Krise stürzen.

Italienische Presse spart nicht mit Kritik

Der Optimismus hält sich in Grenzen. Die italienische Presse geht kritisch mit der Squadra Azzurra um:

«Da sind wir wieder, zum dritten Mal in Folge, und sprechen über die Playoffs. Wir hatten uns geschworen, dass das nie wieder passieren würde, dass zwei verpasste Weltmeisterschaften schon zu viel waren, dass wir keine weiteren Unsicherheiten mehr haben würden. Wir haben unser Wort nicht gehalten. (...) Das, was wir im San Siro gesehen haben, gibt uns weder Zuversicht noch Gelassenheit. (...) Wie können Spieler, die in ihren Vereinen deutlich bessere Leistungen zeigen, in der Nationalmannschaft so schlecht spielen? (...) Jetzt erwarten uns Monate der Unruhe.»

«Totales Desaster! Nur zwei Spieler sind genügend. Die Mannschaft von Gattuso leidet auf allen Positionen: Di Lorenzo ist katastrophal, Mancini verliert das Duell gegen Haaland, Retegui hat keinen Einfluss. Vier Tore in 48 Minuten sind schwer zu verdauen, Gattusos Team schmilzt in der zweiten Halbzeit wie Schnee in der Sonne.»

Gianluca Mancini (links) hat gegen Doppelpacker Erling Haaland klar das Nachsehen. Keystone

«Es sollte das Spiel der Wiedergutmachung werden, in dem eine Leistung gezeigt werden sollte, die den Lauf in die Playoffs beflügeln würde, ohne Rücksicht auf die grotesken Chancen, Norwegen mit 9 Toren Unterschied zu schlagen. Das Spiel endete 4:1 für Haaland und seine Mitspieler. Die Azzurri kapitulieren vor der Übermacht Norwegens.»

«Für Italien ist es nun offiziell, dass der Weg zur Weltmeisterschaft über die Playoffs führen wird, was nichts Neues ist: Die Hoffnung ist, dass das berühmte Sprichwort ‹Aller guten Dinge sind drei› nach den Niederlagen gegen Schweden und Nordmazedonien nicht zutrifft.»

