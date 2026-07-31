Der italienische Fussball trauert um Franco Baresi. Die Milan-Legende ist in der Nacht auf Freitag im Alter von 66 Jahren gestorben.

Der AC Milan gab den Tod seines langjährigen Captains am Freitag bekannt. Auf seiner Website schrieb der Klub: «Die AC Milan trauert um Franco Baresi. Er wird – ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 – für immer ein untrennbarer und grundlegender Teil der DNA und der Geschichte unseres Vereins bleiben.»

Baresi prägte beim AC Milan eine Ära. Von 1978 bis 1997 spielte der Verteidiger ausschliesslich für die Rossoneri. Mit Milan gewann er sechsmal die italienische Meisterschaft und dreimal die Champions League.

Für die italienische Nationalmannschaft absolvierte Baresi 81 Länderspiele. 1982 wurde er Weltmeister, kam beim Turnier in Spanien allerdings nicht zum Einsatz. 1994 stand er mit Italien erneut im WM-Final und gehörte bei der Niederlage im Penaltyschiessen gegen Brasilien zu den Schützen, die verschossen. 1990 wurde er zu Italiens Fussballer des Jahres gewählt.

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Baresi am 6. Februar 2026, als er im Mailänder San Siro während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele das olympische Feuer entzündete.