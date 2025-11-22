  1. Privatkunden
Doppelpack Cedric Itten führt Düsseldorf gegen Magdeburg zum Sieg

SDA

22.11.2025 - 15:27

Matchwinner: Cedric Itten trifft für Fortuna Düsseldorf doppelt.
Matchwinner: Cedric Itten trifft für Fortuna Düsseldorf doppelt.
Bild: Keystone

Cedric Itten ist mit zwei Toren der Matchwinner für Fortuna Düsseldorf beim 2:1-Sieg gegen Magdeburg.

Keystone-SDA

22.11.2025, 15:27

22.11.2025, 15:34

Der Schweizer Nationalspieler traf in der 95. Minute entscheidend und sorgte so für den ersten Vollerfolg seiner Mannschaft nach fünf Partien ohne Sieg. Zuvor war Itten bereits in der 37. Minute erfolgreich.

Für den 28-Jährigen, der im Sommer von den Young Boys in die 2. Bundesliga gewechselt ist, waren es die Saisontore Nummer 4 und 5. Durch den Sieg verschaffte sich Düsseldorf etwas Luft im Abstiegskampf.

