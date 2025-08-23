  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drittes Tor im vierten Spiel Cedric Itten läuft bei Fortuna Düsseldorf heiss

SDA

23.8.2025 - 16:04

Cedric Itten schiesst beim neuen Arbeitgeber, Fortuna Düsseldorf, fleissig Tore.
Cedric Itten schiesst beim neuen Arbeitgeber, Fortuna Düsseldorf, fleissig Tore.
IMAGO/Moritz Müller

In seinem vierten Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf erzielt Cedric Itten sein drittes Tor. Am Ende feiert sein Team gegen Paderborn einen 2:1-Auswärtssieg.

Keystone-SDA

23.08.2025, 16:04

23.08.2025, 16:21

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Cedric Itten wechselte in diesem Transferfenster von YB zu Fortuna Düsseldorf.
  • Beim Klub aus der 2. Bundesliga hat er einen Start nach Mass hingelegt.
  • Gegen Paderborn erzielte er beim 2:1-Sieg den Führungstreffer. Es war sein insgesamt drittes Tor im vierten Spiel.
Mehr anzeigen

Die Gäste spielten ab der 12. Minute in Überzahl, da Itten nach einem langen Abschlag mit einer Notbremse gestoppt worden war. Gut 20 Minuten später war der Schweizer Stürmer nach einer starken Flanke zur Stelle und erzielte den Führungstreffer.

Der 28-jährige Itten ist im Sommer nach drei Saison bei den Young Boys in die 2. Bundesliga gewechselt. Nach zwei Niederlagen zu Auftakt und einem Sieg im Cup folgte nun auch der erste Erfolg in der Liga.

Das könnte dich auch interessieren

Bertone über die Achterbahnfahrt beim FC Thun

Bertone über die Achterbahnfahrt beim FC Thun

blue Sport stattet Leonardo Bertone einen Besuch bei seinem Jugendklub ab. Im Interview spricht der 31-Jährige über seinen Aufstieg zum Profi und seine Stationen in der Schweiz und im Ausland.

22.08.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Meistgelesen

Chef von US-Militärgeheimdienst DIA gefeuert +++ Trumps pro-Putin-Auftritt mit Infantino
Ukraine verliert Mig-29 und Piloten +++ Warum Frankreich Italiens Botschafter einbestellt
Gaffen, mogeln, Rettungsgasse missbrauchen – Stau auf der A1 macht der Polizei viel Arbeit

Videos aus dem Ressort

Yverdon – Wil 4:0

Yverdon – Wil 4:0

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Challenge League | 4. Runde | Saison 25/26

22.08.2025

Yverdon – Wil 4:0

Yverdon – Wil 4:0

Xamax – Carouge 2:1

Xamax – Carouge 2:1

Vaduz – Bellinzona 6:0

Vaduz – Bellinzona 6:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Nati-Star Leila Wandeler wechselt zu West Ham ++ Abgänge bei Sion und St.Gallen

Transfer-TickerNati-Star Leila Wandeler wechselt zu West Ham ++ Abgänge bei Sion und St.Gallen

Start in neue Ära. Die Women's Super League ist zurück

Start in neue ÄraDie Women's Super League ist zurück

100 Festnahmen, 200 Verletzte. Spiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

100 Festnahmen, 200 VerletzteSpiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen