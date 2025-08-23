Cedric Itten schiesst beim neuen Arbeitgeber, Fortuna Düsseldorf, fleissig Tore. IMAGO/Moritz Müller

In seinem vierten Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf erzielt Cedric Itten sein drittes Tor. Am Ende feiert sein Team gegen Paderborn einen 2:1-Auswärtssieg.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Cedric Itten wechselte in diesem Transferfenster von YB zu Fortuna Düsseldorf.

Beim Klub aus der 2. Bundesliga hat er einen Start nach Mass hingelegt.

Gegen Paderborn erzielte er beim 2:1-Sieg den Führungstreffer. Es war sein insgesamt drittes Tor im vierten Spiel. Mehr anzeigen

Die Gäste spielten ab der 12. Minute in Überzahl, da Itten nach einem langen Abschlag mit einer Notbremse gestoppt worden war. Gut 20 Minuten später war der Schweizer Stürmer nach einer starken Flanke zur Stelle und erzielte den Führungstreffer.

Der 28-jährige Itten ist im Sommer nach drei Saison bei den Young Boys in die 2. Bundesliga gewechselt. Nach zwei Niederlagen zu Auftakt und einem Sieg im Cup folgte nun auch der erste Erfolg in der Liga.

Das könnte dich auch interessieren

Bertone über die Achterbahnfahrt beim FC Thun blue Sport stattet Leonardo Bertone einen Besuch bei seinem Jugendklub ab. Im Interview spricht der 31-Jährige über seinen Aufstieg zum Profi und seine Stationen in der Schweiz und im Ausland. 22.08.2025