Neues Trikot, erstes Tor, aber böse Pleite: Cedric Itten erlebte nach seinem Wechsel aus Bern mit Fortuna Düsseldorf eine 1:5-Klatsche.

Nur etwas mehr als eine halbe Stunde brauchte Cedric Itten, um erstmals für seinen neuen Verein zu treffen. Das Ende ist aber bitter.

Keystone-SDA SDA

In der 35. Minute entwischte der Schweizer Internationale mit einem Steilpass und brachte Fortuna Düsseldorf zum Auftakt der 2. Bundesliga in Bielefeld 1:0 in Führung.

Wirklich freuen konnte er sich allerdings nicht. Nach einer gelb-roten Karte mehr als eine Halbzeit in Unterzahl ging der Aufstiegsaspirant Düsseldorf am Ende mit 1:5 unter.

Itten hatte am letzten Montag von YB nach Deutschland gewechselt.

