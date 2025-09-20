Der langjährige Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng setzt einen Schlussstrich unter seine Spielerkarriere KEYSTONE

Jérôme Boateng beendet im Alter von 37 Jahren seine Karriere als Fussballprofi. Dies gibt der gebürtige Berliner, 2014 Weltmeister mit Deutschland, in einem Video auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Mit Bayern München wurde Jérôme Boateng neunmal deutscher Meister und gewann er zweimal die Champions League (2013 und 2020). Zuletzt spielte der Verteidiger für den Linzer ASK in Österreich. Mitte August löste er seinen Vertrag auf.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere will Boateng die Trainerlaufbahn einschlagen. «Ich möchte Trainer im Profifussball werden. Kürzlich habe ich erfolgreich den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz absolviert. Jetzt möchte ich die A-Lizenz und den Fussball-Lehrer machen und so bald wie möglich als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen», sagte Boateng der «Welt am Sonntag».