Wataru Endo verpasst die WM Keystone

Japan muss an der Fussball-WM auf seinen Captain Wataru Endo verzichten. Der 33-jährige Mittelfeldspieler vom FC Liverpool wird nach einer Verletzung nicht rechtzeitig für die Weltmeisterschaft fit.

Keystone-SDA SDA

Endo hatte sich die Verletzung im Testspiel gegen Island vor zwei Wochen zugezogen. Für ihn wurde der bei Borussia Mönchengladbach tätige Stürmer Shuto Machino nachnominiert.

Als neuer Captain soll nun Ko Itakura die Japaner aufs Feld führen. Japan startet am Sonntag in Dallas gegen die Niederlande in die WM. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe F sind Schweden und Tunesien.