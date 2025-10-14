Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

STORY: Die Kinder vom ukrainischen Fussballverein Proschool Bonn bilden am Anfang des Trainings einen Spielerkreis, mittendrin ist die 9-jährige Evgenija. Sie ist das einzige Mädchen im Verein und hat zusammen mit fast 60 Jungen zweimal in der Woche Training. Der Verein Proschool wurde im November 2024 mit dem Ziel gegründet, ukrainischen Kindern den Zugang zum Fussball in Deutschland zu erleichtern. Ausserdem soll er ihnen und ihren Eltern helfen, sich mit ihren Landsleuten über die Probleme im Alltag auszutauschen. Evgenija ist zusammen mit ihrer Mutter schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 nach Deutschland geflohen und besucht die 4. Klasse einer Bonner Grundschule. Auf dem Fussballplatz fühlt sie sich von ihren Vereinskameraden gut aufgenommen, wünscht sich aber auch mehr weibliche Unterstützung. O-Ton Evgenija, Fussballerin «Ja, die nehme ich an, aber... Es ist ein bisschen peinlich, dass ich bin das einzige Mädchen Pavel Frish ist der 1. Vorsitzende von Proschool Bonn. Er ist Ukrainer und lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Dass die ukrainischen Kinder hier gemeinsam trainieren können, erleichtert ihnen den Zugang zum Sport. O-Ton Pavlo Frish, 1. Vorsitzender Proschool Bonn: «Erstens, die deutschen Vereine wollen schon gute Spieler haben, schon vorbereitete Spieler. Die ukrainischen Kinder sind nicht so weit. Krieg, Umzug, Trainingsplan fehlt, die sind nicht so weit, die brauchen niederschwellige Angebote, um anzufangen. Manche haben Fussball nur hier angefangen, in der Ukraine noch nie gespielt. Und aufgrund dessen war das Ziel, niederschwellige Angebote, um anzufangen.» Kararina ist die Mutter von Evgenija und begleitet ihre Tochter gerne zum Training. Auch sie hat in ihrer Kindheit Fussball gespielt und wünscht sich noch viel mehr Mädchen für den Verein. O-Ton Katarina, Mutter von Evgenija: «Ja, ich hoffe ihr Beispiel ermutigt viele Mädchen zu unserer tollen Mannschaft zu kommen. Und sie wäre nicht allein.» Im nächsten Jahr möchte der Verein Proschool Bonn am Spielbetrieb teilnehmen. Und vielleicht irgendwann auch mit einer Mädchenmannschaft.

