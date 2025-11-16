  1. Privatkunden
Nationalteam Jaquez fällt für Kosovo-Spiel aus

SDA

16.11.2025 - 15:42

Luca Jaquez (vorne) ist nicht mit dem Schweizer Nationalteam in den Kosovo gereist
Luca Jaquez (vorne) ist nicht mit dem Schweizer Nationalteam in den Kosovo gereist
Keystone

Luca Jaquez steht der Schweizer Nationalmannschaft im abschliessenden WM-Qualifikationsspiel im Kosovo nicht zur Verfügung.

Keystone-SDA

16.11.2025, 15:42

Der Innenverteidiger des Bundesligisten VfB Stuttgart machte die Reise nach Prishtina nicht mit, wie der Schweizer Fussballverband am Sonntag mitteilte. Da er noch nicht ins Teamtraining einsteigen konnte, kommt ein Einsatz am Dienstag zu früh.

Jaquez, der zuletzt bereits bei seinem Verein verletzt gefehlt hatte,, sass am Samstag beim 4:1-Sieg gegen Schweden in Genf wie Adrian Bajrami überzählig auf der Tribüne.

