Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gewinnt das Freitagabendspiel in Augsburg mit 1:0. Kobel hat nicht viel zu tun, muss erst in der 92. Minute das erste Mal richtig eingreifen – und macht keinen Fehler. Im neunten Ligaspiel ist es die sechste weisse Weste für den Nati-Goalie – sackstark!

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied steht beim 4:1-Heimerfolg gegen den HSV in der Startaufstellung, kehrt aber nach der Pause nicht aufs Feld zurück. «Er hat sich nicht wohl gefühlt. Joel war angeschlagen», so die knappe Erklärung von Köln-Trainer Lukas Kwasniok nach der Partie. Was genau vorlag, ist unklar.

Gladbach Nico Elvedi

Endlich ein Bundesliga-Sieg für Gladbach. Den Fohlen gelingt beim 4:0-Auswärtserfolg gegen St. Pauli ein Befreiungsschlag. Elvedi spielt in Hamburg über 90 Minuten durch und hält hinten dicht. Das tut gut.

Gladbach Jonas Omlin

Auch gegen St. Pauli sitzt Omlin auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer scheitert gegen Werder Bremen in der 37. Minute zuerst mit einem starken Schuss aus der Drehung, erhält dann die Chance zum Nachschuss und schlägt dieses Mal zu! Es wäre der Siegtreffer für Mainz gewesen, hätte man in der Schlussphase nicht das 1:1 einstecken müssen. Beim Gegentreffer in der 86. Minute ist Widmer nicht mehr auf dem Platz.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez ist aus der Stuttgarter Startaufstellung schon gar nicht mehr wegzudenken. Wenn er fit ist, spielt er immer. So auch am Samstag gegen RB Leipzig. Beim 1:3 trifft ihn bei den Gegentoren keine Schuld. Den einzigen Treffer seines Teams legt Jaquez mit einem 40-Meter-Zauberpass aus der eigenen Hälfte auf. Sehenswert.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück. Zum vierten Mal sammelt er in der zweiten Mannschaft des VfB in der 3. Liga Spielpraxis, gewinnt dort gegen Ulm 3:1.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger erhält beim 0:1 gegen Dortmund zum zweiten Mal in Folge keine Einsatzminuten. Ein beunruhigendes Zeichen für einen Spieler, der in der zweiten Saisonhälfte 2024/25 noch unbestrittener Stammspieler beim FCA war.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder hingegen darf erneut von Beginn weg ran. Nach einem guten Saisonstart mit zwei Toren und zwei Assists gelingt dem 23-Jährigen gegen Nati-Kollege Kobel aber keine Torbeteiligung.

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 1:1 in Heidenheim ist Amenda nur Zuschauer.

HSV Miro Muheim

Der HSV geht in Köln mit 1:4 unter, spielt nach zwei unnötigen Roten Karten in der Schlussphase aber auch nur noch mit neun Mann. Muheim spielt über 90 Minuten durch, ihn trifft keine direkte Schuld an den Gegentreffern.

HSV Silvan Hefti

Ob seine Hüfte weiterhin Probleme macht oder Hefti einfach nicht aufgeboten wurde, ist unklar. Gegen Köln fehlt der St.Galler aber einmal mehr im Kader. Noch kein Bundesliga-Einsatz mit dem Aufsteiger.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt sieht Widmers Tor beim 1:1 gegen Mainz von der Bank aus. Immerhin darf er in der 81. Minute noch für einen Kurzeinsatz ran – und steht dann in der 86. Minute goldrichtig. Allerdings wieder nur als Zuschauer. Wenige Meter vor ihm trifft Teamkollege Stage herrlich zum 1:1. Schmidt hat seine Füsse beim Treffer nicht im Spiel.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg spielt gegen Union Berlin 0:0. Der vielseitig einsetzbare Manzambi wird offiziell als defensiver Mittelfeldspieler aufgestellt. Kein Wunder fallen keine Tore.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Wurde für das Spiel gegen Union Berlin in den Kader der 1. Mannschaft berufen, sitzt aber während 90 Minuten auf der Bank.

England

Sunderland Granit Xhaka

Aufsteiger Sunderland ist bislang die grosse Premier-League-Überraschung. Am Montagabend haben Granit Xhaka und Co. zuhause gegen Everton die Chance, Chelsea, Liverpool und Manchester City zu überholen und den zweiten Tabellenrang zu übernehmen.

Newcastle Fabian Schär

Seit seiner Kopfverletzung hat Schär den Stammplatz in Newcastle verloren. Bei der 1:3-Pleite gegen West Ham darf Schär zur Pause beim Stand von 1:2 ran, kann die Wende aber nicht einleiten. Nach der Niederlage gegen die schwächelnden Londoner steckt Newcastle definitiv in der Krise.

Leeds United Noah Okafor

Leeds United geht bei Brighton 0:3 unter. Okafor bleibt auf der linken Angriffsseite blass. Nach 77 Minuten wird er ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye spielt bei Forest wie immer von Beginn weg. Gegen Manchester United muss sich das Team von Sean Dyche mit einem 2:2 begnügen. Ndoye hat bei beiden Treffern seine Füsse im Spiel und zeigt einmal mehr eine starke Leistung.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Verletzung noch länger aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter feiert bei Hellas Verona einen 2:1-Sieg in letzter Minute. Sommer ist beim Gegentreffer durch Giovane noch dran, kann den kraftvollen Abschluss aber nicht mehr ums Gehäuse lenken. Später bewahrt ihn der Pfosten vor einem weiteren Gegentor.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji spielt über 90 Minuten durch und zeigt eine souveräne Leistung. Beim Gegentreffer ist er nicht involviert.

Genua Benjamin Siegrist

Genua spielt am Montagabend auswärts bei Sassuolo.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch aus. Milan schlägt die AS Roma im Top-Duell der Runde 1:0 und liegt aktuell einen Punkt hinter Leader Napoli auf Rang drei.

AC Milan Zachary Athekame

Nach seinem Joker-Tor in der Vorwoche erhält Athekame auch gegen die AS Roma einen Kurzeinsatz. Er darf ab der 87. Minute ran, am Resultat ändert sich nichts mehr.

Pisa Michel Aebischer

Pisa spielt bei Torino 2:2. Aebschier wird zur Pause eingewechselt. Die Tore sind bis dahin bereits alle gefallen.

Pisa Daniel Denoon

Denoon sitzt während 90 Minuten auf der Bank.

Bologna Remo Freuler

Bologna feiert einen 3:1-Sieg in Parma. Freuler spielt von Beginn weg, wird aber in der 56. Minute verletzt ausgewechselt. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Gemäss dem «Blick» wird der defensive Mittelfeldspieler sowohl Bologna als auch der Schweizer Nati für geraume Zeit fehlen.

Fiorentina Simon Sohm

Fiorentina verliert zuhause gegen Lecce 0:1. Der Stuhl von Trainer Stefano Pioli wackelt gewaltig. Sohm bringt er für die 2. Halbzeit, aber der Schweizer kann dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken, hat in der 93. Minute aber die goldene Chance zum Ausgleich. Er lässt sie aus.

Parma Sascha Britschgi

Britschgi hämmert den Ball gegen Bologna in der 15. Minute nach einem starken Sololauf aus der Distanz an die Latte. Das wäre ein sensationelles Tor gewesen. Hinten steht er dafür nicht immer sattelfest, lässt beispielsweise beim 0:1 seinen Mann davonziehen, der das Tor auflegt. Wird in der 78. Minute ausgewechselt.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Real Betis gewinnt gegen Mallorca 3:0 und rückt auf Tabellenrang 5 vor. Rodriguez spielt von Beginn weg, muss aber zur Pause raus. Ob es sich um einen taktischen oder verletzungsbedingten Wechsel handelt, ist unklar.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla verliert bei Atlético Madrid 0:3. Sow spielt über 90 Minuten durch, sieht gegen das Atléti-Mittelfeld aber nicht viel Land.

Atlético Madrid - Sevilla 3:0 LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26 01.11.2025

Sevilla Ruben Vargas

Noch weniger vom Spiel hat Vargas, obwohl auch der Linksaussen über 90 Minuten auf dem Platz steht. Eine Lehrstunde für Sevilla.

Valencia Eray Cömert

Valencia geht bei Real Madrid 0:4 unter. Cömert kommt beim Stand von 0:3 in der 55. Minute aufs Feld. In der Folge spielt Valencia etwas besser, am Ende gibt's aber doch noch einen weiteren Gegentreffer.

Real Madrid - Valencia 4:0 LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26 01.11.2025

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic konnte sich in Valencia bislang nicht durchsetzen. Gegen Real Madrid steht er zum wiederholten Mal nicht im Kader.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco verliert gegen Paris FC 0:1. Köhn hat nicht viel zu tun, einmal wird er durch seinen Pfosten bewahrt. Beim Gegentreffer aus kürzester Distanz ist er machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria fällt nach wie vor mit Adduktorenproblemen aus.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo muss gegen Strasbourg vorerst auf der Bank Platz nehmen. Dort sieht er wie seine Teamkollegen vier Treffer erzielen. In der 68. Minute wird er eingewechselt, gegen vorne will dann aber nicht mehr viel gelingen. Am Ende fährt Rennes einen 4:1-Erfolg ein.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille gewinnt bei Auxerre 1:0. Garcia darf von Beginn weg ran und macht seine Sache gut. Doch in der 65. Minute der Supergau: Garcia fliegt nach einem hohen Einsteigen mit Rot vom Platz. Es ist ein sehr harter Entscheid, zwar trifft Garcia seinen Gegenspieler, allerdings nur Fuss auf Fuss. Der VAR winkt den Entscheid jedoch durch.

Le Havre Felix Mambimbi

Le Havre kommt gegen Toulouse nicht über ein 0:0 hinaus. Mambimbi steht in der Startaufstellung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legt er mit einem cleveren Steckpass auf Teamkollege Soumare auf, der aus bester Position nur den Pfosten trifft. Kurz darauf wird Mambimbi ausgewechselt.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient wird von Ligue-1-Überflieger Lens 3:0 abgefertigt. Mvogo zeigt einige starke Paraden, ist bei allen Gegentoren absolut machtlos.