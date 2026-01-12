  1. Privatkunden
Das kommt überraschend Im August wechselte Jashari zur AC Milan – jetzt ist er Spieler des Jahres in Belgien

SDA

12.1.2026 - 08:27

Ardon Jashari ist in Belgien auch Spieler des vergangenen Jahres.
Imago

Ardon Jashari erhält als ehemaliger Spieler des FC Brügge eine weitere Auszeichnung. Der Schweizer Mittelfeldspieler ist Belgiens Spieler des Jahres 2025.

Keystone-SDA

12.01.2026, 08:27

12.01.2026, 08:57

Im vergangenen Mai, vor seinem Umzug von Brügge zur AC Milan, war Jashari bereits doppelt geehrt worden, und zwar als bester Spieler und bestes Talent für die vergangene Saison. Als Auszeichnung als bester Spieler des letzten Jahres durfte der 23-jährige Innerschweizer den «goldenen Schuh» entgegennehmen.

Die Wahl Jasharis kam völlig überraschend. Als erste Anwärter auf die Auszeichnung hatten zwei seiner einstigen Teamkollegen gegolten, der Grieche Christos Tzolis und der Belgier Hans Vanaken.

Die Ehrung kam natürlich auch für Jashari selber unerwartet. Entsprechend hektisch verlief für ihn der Sonntag. Beim 1:1 der AC Milan bei der Fiorentina stand er erstmals in der Serie A in der Startformation und hatte danach wenig Zeit, um die Reise nach Belgien anzutreten. Die Feier fand gleichentags in Ostende statt.

«Ich werde Belgien und den Verein Brügge nie vergessen, wenn ich diese Trophäe betrachte», sagte Jashari mit der Trophäe in der Hand. «Ich bin sehr stolz, diesen wichtigen Preis erhalten zu haben. Deshalb bedanke ich mich noch einmal bei allen Leuten des FC Brügge. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.»

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Streller lobt Jashari für Milan-Wechsel

Ardon Jashari wechselte diesen Sommer von Brügge zu Milan, nachdem er ein Jahr zuvor den FC Luzern verlassen hatte. Für Marco Streller ist Jasharis Milan-Wechsel ein guter Schritt.

19.08.2025

Videos aus dem Ressort

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Kurz nach seiner Olympia-Absage überrascht Marcel Hirscher mit einem Sportart-Wechsel. Der Snowboard-Ausflug endet trotz Sturz glimpflich.

12.01.2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

10.01.2026

Hirscher tauscht Ski gegen Snowboard

Barcelona – Real Madrid 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

