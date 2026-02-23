Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Nach einem 0:2-Rückstand holt Dortmund in Leipzig mit dem Ausgleich in der 95. Minute noch ein Remis. Kobel führt sein Team als Captain auf den Platz und kann sich insbesondere in der ersten Halbzeit auszeichnen. Bei den Gegentoren aus kurzer Distanz ist er machtlos.

Mainz 05 Silvan Widmer

Widmer fehlt seinem Team gegen den HSV wegen einer Gelbsperre. Ohne den Schweizer holt Mainz vor Heimpublikum ein 1:1-Remis.

HSV Miro Muheim

Er steht beim HSV in der Startelf, kann sich aber weniger als üblich in die Offensive einschalten und ist meist defensiv gefordert. In der 34. Minute wird Muheim verwarnt, in der 88. Minute wird er ausgewechselt.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg verschafft sich weitere Luft im Abstiegskampf und holt in Wolfsburg dank zwei Toren in der Schlussphase den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien. Zesiger spielt in der Verteidigung durch.

Augsburg Fabian Rieder

Kommt in der 58. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel, eine Minute später markiert sein Team den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zudem landet Rieders Eckball in der 87. Minute an der Hand eines Wolfsburgers, Gregoritsch verwandelt den fälligen Penalty zum 2:2.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt im Heidenheimer Aufgebot, weil er muskulär angeschlagen ist und zuletzt nicht trainieren konnte. Ohne den Schweizer ringt sein Team dem VfB Stuttgart ein spektakuläres 3:3-Remis ab.

Stuttgart Luca Jaquez

Auch Jaquez ist beim Spektakel über die volle Distanz nur Zuschauer, immerhin sitzt er aber auf der Stuttgarter Ersatzbank.

Gladbach Nico Elvedi

Führt sein Team als Captain an und spielt über die volle Distanz. Doch Elvedi und Co. bleiben zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Bei Freiburg setzt es eine 1:2-Pleite ab.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus spielt in der Innenverteidigung der Freiburger durch und beweist Sprinterqualitäten und Zweikampfstärke. Beim Gegentor sieht er allerdings nicht gut aus und zahlt im Duell mit Haris Tabakovic Lehrgeld. Dennoch ein guter Auftritt.

Freiburg Johan Manzambi

Ist nach seinem Platzverweis gegen Bremen auch gegen Gladbach gesperrt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 22-Jährige steht gegen die Bayern in der Startelf und hat einen schweren Stand. Beweist seine Zweikampfhärte, leitet mit seinem Fehlpass allerdings das dritte Gegentor ein.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen findet nicht aus der Krise und wartet seit dem 7. November (!) auf einen Sieg. Bei der 1:2-Niederlage gegen St. Pauli steht Schmidt in der Startelf und spielt durch. Bereits in der 7. Minute wird er verwarnt.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Die Nummer 2 sieht von der Ersatzbank aus, wie sein Team bei Union Berlin nach sieben ungeschlagenen Partien wieder einmal als Verlierer vom Platz muss.

1. FC Köln Joël Schmied

Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn fast drei Monate lang ausser Gefecht setzte, spielt Schmied über die volle Distanz. Der Rechtsverteidiger ist bei den Gegentoren zwar nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, dennoch hat er seinen Anteil am wichtigen 2:2-Remis gegen das formstarke Hoffenheim.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Nati-Captain gibt nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback. Mitte der zweiten Halbzeit wird Xhaka beim Stand von 0:2 eingewechselt, er kann die Pleite aber nicht mehr abwenden. Am Ende unterliegt Sunderland mit 1:3.

Newcastle Fabian Schär

Schär fehlt Newcastle nach wie vor verletzt. Ohne den Schweizer muss sich sein Team bei Manchester City mit 1:2 geschlagen geben.

Leeds United Noah Okafor

Nachdem Okafor im FA Cup vor einer Woche mit muskulären Problemen vom Platz muss, fehlt er seinem Team am Samstag gegen Aston Villa. Leeds holt beim Tabellendritten ein 1:1-Remis.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Wird im Heimspiel gegen Liverpool nach 66 Minuten eingewechselt. Nottingham kassiert in der 97. Minute den einzigen Treffer der Partie und muss eine bittere 0:1-Pleite einstecken.

Burnley Zeki Amdouni

Er fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Einmal mehr bleibt Sommer im Inter-Tor ohne Gegentreffer. Gegner Lecce bringt keinen einzigen Schuss auf das Tor des Schweizers, Inter siegt mit 2:0.

Inter Mailand Manuel Akanji

Grossen Anteil am Auswärtssieg hat Manuel Akanji, der nicht nur hinten dicht hält, sondern auch in der Offensive zur Stelle ist. In der 82. Minute setzt er sich nach einem Eckball stark durch und köpfelt zur Vorentscheidung zum 2:0 ein.

Bologna Remo Freuler

Freuler und sein Team spielen erst am Montagabend.

Bologna Simon Sohm

Ob Sohm gegen Udinese in der Startelf steht?

Genua Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt ihn weiter ausser Gefecht.

AC Milan Ardon Jashari

Unter der Woche spielt Jashari gegen Como über die volle Distanz und bereitet gar den 1:1-Ausgleichstreffer durch Leao vor. Am Wochenende im Heimspiel gegen Parma Calcio sitzt er zu Beginn auf der Ersatzbank. Allerdings nicht für lange, denn bereits in der 11. Minute ersetzt er den verletzten Ruben Loftus-Cheek. Gemeinsam mit Modric soll er in der Folge das Spiel gestalten, das gelingt an diesem Tag aber nur mässig. Beim Stand von 0:1 wird Jashari in der 86. Minute wieder ausgewechselt.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame kommt erst in der 86. Minute ins Spiel und kann die Pleite gegen Parma nicht mehr abwenden.

Parma Sascha Britschgi

Spielt auf der rechten Seite für Parma durch, erledigt seinen Job und entscheidet das Schweizer Duell mit Jashari und Athekame überraschend für sich.

Pisa Michel Aebischer

Pisa trifft am Montagabend ab 18.30 Uhr auswärts auf Fiorentina.

Pisa Daniel Denoon

Denoon dürfte seinem Team auch am Montag noch mit Sprunggelenksproblemen fehlen.

Sassuolo Ulisses Garcia

Garcia spielt im Heimspiel gegen Hellas Verona durch und lässt mit seinen Teamkollegen keinen Gegentreffer zu. Sassuolo gewinnt problemlos mit 3:0.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla muss sich gegen Rayo Vallecano mit einem 1:1-Remis begnügen. Rodriguez steht in der Startaufstellung und wird nach 70 Minuten ausgewechselt. Danach fallen keine Tore mehr.

Valencia Eray Cömert

Valencia kann im Auswärtsspiel bei Villarreal zwar vorlegen, verliert die Partie am Schluss aber mit 1:2. Cömert spielt in der Innenverteidigung durch und ist bei den Gegentoren nicht direkt beteiligt.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic spielt erneut von Anfang an, bleibt aber unauffällig und wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Sevilla Djibril Sow

Djibril Sow präsentiert sich in Topform. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer. Nachdem Sow am letzten Wochenende beim Remis gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielte, ist er in Getafe mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich.

Sevilla Ruben Vargas

Er fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco schafft gegen Lens eine grosse Wende vom 0:2 zum 3:2. Während Köhn beim ersten Gegentor machtlos ist, landet sein Abpraller vor dem 0:2 genau auf den Füssen von Lens-Stürmer Thauvin. Ansonsten eine tadellose Leistung.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Captain zeigt in der Innenverteidigung eine starke Partie. Vor dem Anschlusstreffer stört er aggressiv und provoziert so einen Ballverlust seines Gegenspielers. Für den Ausgleich ist er dann mit einem wuchtigen Kopfball an die Lattenunterkante selbst zuständig. Durch den 3:2-Sieg der Monegassen verliert Lens die Tabellenführung an PSG.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo sitzt gegen Auxerre zu Beginn auf der Ersatzbank und als er nach 68 Minuten ins Geschehen eingreift, ist die Partie bereits entschieden. Rennes legt bis zur Pause 3:0 vor, nach der Pause fallen keine Tore mehr.

AJ Auxerre Bryan Okoh

Der Lausanne-Neuzugang spielt in der Auxerre-Innenverteidigung zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz, kann die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

Lorient Yvon Mvogo

Lorient holt beim Tor-Spektakel gegen Nizza nach einem 1:3-Rückstand ein 3:3-Remis. Mvogo wird von seinen Teamkollegen mehrfach im Stich gelassen, beim ersten Gegentor wird er aus kurzer Distanz zwischen den Hosenträgern erwischt.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi sitzt gegen Nantes über die volle Distanz auf der Ersatzbank und muss zusehen, wie seine Teamkollegen mit 0:2 verlieren.

