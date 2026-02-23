  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldner-Check Jashari ein- und ausgewechselt ++ Sow und Akanji in Torlaune ++ Zakaria und Co. stoppen den Leader

Patrick Lämmle

23.2.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Luca Betschart

23.02.2026, 17:30

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Nach einem 0:2-Rückstand holt Dortmund in Leipzig mit dem Ausgleich in der 95. Minute noch ein Remis. Kobel führt sein Team als Captain auf den Platz und kann sich insbesondere in der ersten Halbzeit auszeichnen. Bei den Gegentoren aus kurzer Distanz ist er machtlos.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Widmer fehlt seinem Team gegen den HSV wegen einer Gelbsperre. Ohne den Schweizer holt Mainz vor Heimpublikum ein 1:1-Remis.

Bundesliga. Kein Geschenk für Fischer: Remis zwischen Mainz und Hamburg

BundesligaKein Geschenk für Fischer: Remis zwischen Mainz und Hamburg

 

HSV

Miro Muheim

Er steht beim HSV in der Startelf, kann sich aber weniger als üblich in die Offensive einschalten und ist meist defensiv gefordert. In der 34. Minute wird Muheim verwarnt, in der 88. Minute wird er ausgewechselt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augsburg verschafft sich weitere Luft im Abstiegskampf und holt in Wolfsburg dank zwei Toren in der Schlussphase den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien. Zesiger spielt in der Verteidigung durch.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Kommt in der 58. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel, eine Minute später markiert sein Team den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zudem landet Rieders Eckball in der 87. Minute an der Hand eines Wolfsburgers, Gregoritsch verwandelt den fälligen Penalty zum 2:2.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt im Heidenheimer Aufgebot, weil er muskulär angeschlagen ist und zuletzt nicht trainieren konnte. Ohne den Schweizer ringt sein Team dem VfB Stuttgart ein spektakuläres 3:3-Remis ab.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Auch Jaquez ist beim Spektakel über die volle Distanz nur Zuschauer, immerhin sitzt er aber auf der Stuttgarter Ersatzbank. 

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Führt sein Team als Captain an und spielt über die volle Distanz. Doch Elvedi und Co. bleiben zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Bei Freiburg setzt es eine 1:2-Pleite ab.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus spielt in der Innenverteidigung der Freiburger durch und beweist Sprinterqualitäten und Zweikampfstärke. Beim Gegentor sieht er allerdings nicht gut aus und zahlt im Duell mit Haris Tabakovic Lehrgeld. Dennoch ein guter Auftritt. 

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Ist nach seinem Platzverweis gegen Bremen auch gegen Gladbach gesperrt. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Der 22-Jährige steht gegen die Bayern in der Startelf und hat einen schweren Stand. Beweist seine Zweikampfhärte, leitet mit seinem Fehlpass allerdings das dritte Gegentor ein.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen findet nicht aus der Krise und wartet seit dem 7. November (!) auf einen Sieg. Bei der 1:2-Niederlage gegen St. Pauli steht Schmidt in der Startelf und spielt durch. Bereits in der 7. Minute wird er verwarnt. 

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Die Nummer 2 sieht von der Ersatzbank aus, wie sein Team bei Union Berlin nach sieben ungeschlagenen Partien wieder einmal als Verlierer vom Platz muss.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn fast drei Monate lang ausser Gefecht setzte, spielt Schmied über die volle Distanz. Der Rechtsverteidiger ist bei den Gegentoren zwar nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, dennoch hat er seinen Anteil am wichtigen 2:2-Remis gegen das formstarke Hoffenheim.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Nati-Captain gibt nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback. Mitte der zweiten Halbzeit wird Xhaka beim Stand von 0:2 eingewechselt, er kann die Pleite aber nicht mehr abwenden. Am Ende unterliegt Sunderland mit 1:3.

Granit Xhaka meldet sich nach Verletzungspause zurück auf dem Platz.
Granit Xhaka meldet sich nach Verletzungspause zurück auf dem Platz.
Imago
Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär fehlt Newcastle nach wie vor verletzt. Ohne den Schweizer muss sich sein Team bei Manchester City mit 1:2 geschlagen geben. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Nachdem Okafor im FA Cup vor einer Woche mit muskulären Problemen vom Platz muss, fehlt er seinem Team am Samstag gegen Aston Villa. Leeds holt beim Tabellendritten ein 1:1-Remis. 

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Wird im Heimspiel gegen Liverpool nach 66 Minuten eingewechselt. Nottingham kassiert in der 97. Minute den einzigen Treffer der Partie und muss eine bittere 0:1-Pleite einstecken. 

 

Burnley

Zeki Amdouni

Er fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Einmal mehr bleibt Sommer im Inter-Tor ohne Gegentreffer. Gegner Lecce bringt keinen einzigen Schuss auf das Tor des Schweizers, Inter siegt mit 2:0.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Grossen Anteil am Auswärtssieg hat Manuel Akanji, der nicht nur hinten dicht hält, sondern auch in der Offensive zur Stelle ist. In der 82. Minute setzt er sich nach einem Eckball stark durch und köpfelt zur Vorentscheidung zum 2:0 ein. 

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Freuler und sein Team spielen erst am Montagabend.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Ob Sohm gegen Udinese in der Startelf steht?

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt ihn weiter ausser Gefecht.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Unter der Woche spielt Jashari gegen Como über die volle Distanz und bereitet gar den 1:1-Ausgleichstreffer durch Leao vor. Am Wochenende im Heimspiel gegen Parma Calcio sitzt er zu Beginn auf der Ersatzbank. Allerdings nicht für lange, denn bereits in der 11. Minute ersetzt er den verletzten Ruben Loftus-Cheek. Gemeinsam mit Modric soll er in der Folge das Spiel gestalten, das gelingt an diesem Tag aber nur mässig. Beim Stand von 0:1 wird Jashari in der 86. Minute wieder ausgewechselt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame kommt erst in der 86. Minute ins Spiel und kann die Pleite gegen Parma nicht mehr abwenden.

 

Parma

Sascha Britschgi

Spielt auf der rechten Seite für Parma durch, erledigt seinen Job und entscheidet das Schweizer Duell mit Jashari und Athekame überraschend für sich. 

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa trifft am Montagabend ab 18.30 Uhr auswärts auf Fiorentina.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon dürfte seinem Team auch am Montag noch mit Sprunggelenksproblemen fehlen.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Garcia spielt im Heimspiel gegen Hellas Verona durch und lässt mit seinen Teamkollegen keinen Gegentreffer zu. Sassuolo gewinnt problemlos mit 3:0.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla muss sich gegen Rayo Vallecano mit einem 1:1-Remis begnügen. Rodriguez steht in der Startaufstellung und wird nach 70 Minuten ausgewechselt. Danach fallen keine Tore mehr.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Valencia kann im Auswärtsspiel bei Villarreal zwar vorlegen, verliert die Partie am Schluss aber mit 1:2. Cömert spielt in der Innenverteidigung durch und ist bei den Gegentoren nicht direkt beteiligt. 

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic spielt erneut von Anfang an, bleibt aber unauffällig und wird in der 70. Minute ausgewechselt. 

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Djibril Sow präsentiert sich in Topform. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer. Nachdem Sow am letzten Wochenende beim Remis gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielte, ist er in Getafe mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Er fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco schafft gegen Lens eine grosse Wende vom 0:2 zum 3:2. Während Köhn beim ersten Gegentor machtlos ist, landet sein Abpraller vor dem 0:2 genau auf den Füssen von Lens-Stürmer Thauvin. Ansonsten eine tadellose Leistung.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Captain zeigt in der Innenverteidigung eine starke Partie. Vor dem Anschlusstreffer stört er aggressiv und provoziert so einen Ballverlust seines Gegenspielers. Für den Ausgleich ist er dann mit einem wuchtigen Kopfball an die Lattenunterkante selbst zuständig. Durch den 3:2-Sieg der Monegassen verliert Lens die Tabellenführung an PSG.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo sitzt gegen Auxerre zu Beginn auf der Ersatzbank und als er nach 68 Minuten ins Geschehen eingreift, ist die Partie bereits entschieden. Rennes legt bis zur Pause 3:0 vor, nach der Pause fallen keine Tore mehr.

KEYPIX - Kaly Sene (LS), left, celebrates his goal with Bryan Okoh (LS), right, during the UEFA Conference League third qualifying round 1st leg soccer match between FC Lausanne-Sport (LS) and FC Astana (AS) at the stade de la Tuiliere stadium in Lausanne, Switzerland, Thursday, August 7, 2025. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

AJ Auxerre

Bryan Okoh

Der Lausanne-Neuzugang spielt in der Auxerre-Innenverteidigung zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz, kann die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Lorient holt beim Tor-Spektakel gegen Nizza nach einem 1:3-Rückstand ein 3:3-Remis. Mvogo wird von seinen Teamkollegen mehrfach im Stich gelassen, beim ersten Gegentor wird er aus kurzer Distanz zwischen den Hosenträgern erwischt. 

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi sitzt gegen Nantes über die volle Distanz auf der Ersatzbank und muss zusehen, wie seine Teamkollegen mit 0:2 verlieren.

Das könnte dich auch interessieren

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Osasuna – Real Madrid 2:1

Osasuna – Real Madrid 2:1

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Meistgelesen

Trump, Infantino, Frühfranzösisch - Die besten Schnitzelbängg 2026
Frau liegt zwei Jahre tot in ihrer Wohnung
Panne an Olympia-Schlussfeier:  SRF-Kommentator Hofmänner flucht ins Mikrofon
Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden
EU setzt Handelsabkommen mit den USA aus

Fussball-News

Gegner ins Gesicht gespuckt?. SFL eröffnet Verfahren gegen Xamax-Profi Salim Ben Seghir

Gegner ins Gesicht gespuckt?SFL eröffnet Verfahren gegen Xamax-Profi Salim Ben Seghir

Benfica-Profi muss zuschauen. Nach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

Benfica-Profi muss zuschauenNach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

Bei Sensations-Team Curaçao. Dick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Bei Sensations-Team CuraçaoDick Advocaat tritt vor der WM als Trainer zurück – aus einem traurigen Grund

Verein zeigt sich tief betroffen. Er sah es im Rückspiegel – FCZ-Star verliert Cousin bei Horror-Unfall

Verein zeigt sich tief betroffenEr sah es im Rückspiegel – FCZ-Star verliert Cousin bei Horror-Unfall

Feuer-Eklat im Belgrad-Derby. Partizan-Fans zünden das Stadion von Roter Stern an

Feuer-Eklat im Belgrad-DerbyPartizan-Fans zünden das Stadion von Roter Stern an

Fussball-Videos

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Mehr Videos