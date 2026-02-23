Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Nach einem 0:2-Rückstand holt Dortmund in Leipzig mit dem Ausgleich in der 95. Minute noch ein Remis. Kobel führt sein Team als Captain auf den Platz und kann sich insbesondere in der ersten Halbzeit auszeichnen. Bei den Gegentoren aus kurzer Distanz ist er machtlos.
Mainz 05
Silvan Widmer
Widmer fehlt seinem Team gegen den HSV wegen einer Gelbsperre. Ohne den Schweizer holt Mainz vor Heimpublikum ein 1:1-Remis.
HSV
Miro Muheim
Er steht beim HSV in der Startelf, kann sich aber weniger als üblich in die Offensive einschalten und ist meist defensiv gefordert. In der 34. Minute wird Muheim verwarnt, in der 88. Minute wird er ausgewechselt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Augsburg verschafft sich weitere Luft im Abstiegskampf und holt in Wolfsburg dank zwei Toren in der Schlussphase den vierten Sieg aus den letzten fünf Partien. Zesiger spielt in der Verteidigung durch.
Augsburg
Fabian Rieder
Kommt in der 58. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel, eine Minute später markiert sein Team den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zudem landet Rieders Eckball in der 87. Minute an der Hand eines Wolfsburgers, Gregoritsch verwandelt den fälligen Penalty zum 2:2.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Stergiou fehlt im Heidenheimer Aufgebot, weil er muskulär angeschlagen ist und zuletzt nicht trainieren konnte. Ohne den Schweizer ringt sein Team dem VfB Stuttgart ein spektakuläres 3:3-Remis ab.
Stuttgart
Luca Jaquez
Auch Jaquez ist beim Spektakel über die volle Distanz nur Zuschauer, immerhin sitzt er aber auf der Stuttgarter Ersatzbank.
Gladbach
Nico Elvedi
Führt sein Team als Captain an und spielt über die volle Distanz. Doch Elvedi und Co. bleiben zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Bei Freiburg setzt es eine 1:2-Pleite ab.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Ogbus spielt in der Innenverteidigung der Freiburger durch und beweist Sprinterqualitäten und Zweikampfstärke. Beim Gegentor sieht er allerdings nicht gut aus und zahlt im Duell mit Haris Tabakovic Lehrgeld. Dennoch ein guter Auftritt.
Freiburg
Johan Manzambi
Ist nach seinem Platzverweis gegen Bremen auch gegen Gladbach gesperrt.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Der 22-Jährige steht gegen die Bayern in der Startelf und hat einen schweren Stand. Beweist seine Zweikampfhärte, leitet mit seinem Fehlpass allerdings das dritte Gegentor ein.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Bremen findet nicht aus der Krise und wartet seit dem 7. November (!) auf einen Sieg. Bei der 1:2-Niederlage gegen St. Pauli steht Schmidt in der Startelf und spielt durch. Bereits in der 7. Minute wird er verwarnt.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Die Nummer 2 sieht von der Ersatzbank aus, wie sein Team bei Union Berlin nach sieben ungeschlagenen Partien wieder einmal als Verlierer vom Platz muss.
1. FC Köln
Joël Schmied
Erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn fast drei Monate lang ausser Gefecht setzte, spielt Schmied über die volle Distanz. Der Rechtsverteidiger ist bei den Gegentoren zwar nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, dennoch hat er seinen Anteil am wichtigen 2:2-Remis gegen das formstarke Hoffenheim.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Der Nati-Captain gibt nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback. Mitte der zweiten Halbzeit wird Xhaka beim Stand von 0:2 eingewechselt, er kann die Pleite aber nicht mehr abwenden. Am Ende unterliegt Sunderland mit 1:3.
Newcastle
Fabian Schär
Schär fehlt Newcastle nach wie vor verletzt. Ohne den Schweizer muss sich sein Team bei Manchester City mit 1:2 geschlagen geben.
Leeds United
Noah Okafor
Nachdem Okafor im FA Cup vor einer Woche mit muskulären Problemen vom Platz muss, fehlt er seinem Team am Samstag gegen Aston Villa. Leeds holt beim Tabellendritten ein 1:1-Remis.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Wird im Heimspiel gegen Liverpool nach 66 Minuten eingewechselt. Nottingham kassiert in der 97. Minute den einzigen Treffer der Partie und muss eine bittere 0:1-Pleite einstecken.
Burnley
Zeki Amdouni
Er fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Einmal mehr bleibt Sommer im Inter-Tor ohne Gegentreffer. Gegner Lecce bringt keinen einzigen Schuss auf das Tor des Schweizers, Inter siegt mit 2:0.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Grossen Anteil am Auswärtssieg hat Manuel Akanji, der nicht nur hinten dicht hält, sondern auch in der Offensive zur Stelle ist. In der 82. Minute setzt er sich nach einem Eckball stark durch und köpfelt zur Vorentscheidung zum 2:0 ein.
Bologna
Remo Freuler
Freuler und sein Team spielen erst am Montagabend.
Bologna
Simon Sohm
Ob Sohm gegen Udinese in der Startelf steht?
Genua
Benjamin Siegrist
Ein Fingerbruch setzt ihn weiter ausser Gefecht.
AC Milan
Ardon Jashari
Unter der Woche spielt Jashari gegen Como über die volle Distanz und bereitet gar den 1:1-Ausgleichstreffer durch Leao vor. Am Wochenende im Heimspiel gegen Parma Calcio sitzt er zu Beginn auf der Ersatzbank. Allerdings nicht für lange, denn bereits in der 11. Minute ersetzt er den verletzten Ruben Loftus-Cheek. Gemeinsam mit Modric soll er in der Folge das Spiel gestalten, das gelingt an diesem Tag aber nur mässig. Beim Stand von 0:1 wird Jashari in der 86. Minute wieder ausgewechselt.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame kommt erst in der 86. Minute ins Spiel und kann die Pleite gegen Parma nicht mehr abwenden.
Parma
Sascha Britschgi
Spielt auf der rechten Seite für Parma durch, erledigt seinen Job und entscheidet das Schweizer Duell mit Jashari und Athekame überraschend für sich.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa trifft am Montagabend ab 18.30 Uhr auswärts auf Fiorentina.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon dürfte seinem Team auch am Montag noch mit Sprunggelenksproblemen fehlen.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Garcia spielt im Heimspiel gegen Hellas Verona durch und lässt mit seinen Teamkollegen keinen Gegentreffer zu. Sassuolo gewinnt problemlos mit 3:0.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis Sevilla muss sich gegen Rayo Vallecano mit einem 1:1-Remis begnügen. Rodriguez steht in der Startaufstellung und wird nach 70 Minuten ausgewechselt. Danach fallen keine Tore mehr.
Valencia
Eray Cömert
Valencia kann im Auswärtsspiel bei Villarreal zwar vorlegen, verliert die Partie am Schluss aber mit 1:2. Cömert spielt in der Innenverteidigung durch und ist bei den Gegentoren nicht direkt beteiligt.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrinic spielt erneut von Anfang an, bleibt aber unauffällig und wird in der 70. Minute ausgewechselt.
Sevilla
Djibril Sow
Djibril Sow präsentiert sich in Topform. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer. Nachdem Sow am letzten Wochenende beim Remis gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielte, ist er in Getafe mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich.
Sevilla
Ruben Vargas
Er fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Monaco schafft gegen Lens eine grosse Wende vom 0:2 zum 3:2. Während Köhn beim ersten Gegentor machtlos ist, landet sein Abpraller vor dem 0:2 genau auf den Füssen von Lens-Stürmer Thauvin. Ansonsten eine tadellose Leistung.
AS Monaco
Denis Zakaria
Der Captain zeigt in der Innenverteidigung eine starke Partie. Vor dem Anschlusstreffer stört er aggressiv und provoziert so einen Ballverlust seines Gegenspielers. Für den Ausgleich ist er dann mit einem wuchtigen Kopfball an die Lattenunterkante selbst zuständig. Durch den 3:2-Sieg der Monegassen verliert Lens die Tabellenführung an PSG.
Stade Rennes
Breel Embolo
Embolo sitzt gegen Auxerre zu Beginn auf der Ersatzbank und als er nach 68 Minuten ins Geschehen eingreift, ist die Partie bereits entschieden. Rennes legt bis zur Pause 3:0 vor, nach der Pause fallen keine Tore mehr.
AJ Auxerre
Bryan Okoh
Der Lausanne-Neuzugang spielt in der Auxerre-Innenverteidigung zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz, kann die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.
Lorient
Yvon Mvogo
Lorient holt beim Tor-Spektakel gegen Nizza nach einem 1:3-Rückstand ein 3:3-Remis. Mvogo wird von seinen Teamkollegen mehrfach im Stich gelassen, beim ersten Gegentor wird er aus kurzer Distanz zwischen den Hosenträgern erwischt.
Le Havre
Felix Mambimbi
Mambimbi sitzt gegen Nantes über die volle Distanz auf der Ersatzbank und muss zusehen, wie seine Teamkollegen mit 0:2 verlieren.