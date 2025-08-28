  1. Privatkunden
Hiobsbotschaft für Nati Jashari fällt mit Verletzung lange aus

Sandro Zappella

28.8.2025

Ardon Jashari dürfte länger ausfallen.
Ardon Jashari dürfte länger ausfallen.
sda

Der Schweizer Nati-Spieler Ardon Jashari hat sich im Training mit seinem Verein AC Mailand verletzt. Der Mittelfeldspieler dürfte mindestens zwei Monate ausfallen.

Sandro Zappella

28.08.2025, 16:06

28.08.2025, 16:27

Noch am Donnerstagmorgen wurde Ardon Jashari von Murat Yakin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele mit der Nati aufgeboten. Der 23-Jährige wird diese Einladung für die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien aber verletzungsbedingt ausschlagen müssen. Wie unter anderem die «Gazzetta dello Sport» schreibt, soll er sich im Training verletzt haben, der Verdacht laute Bruch des rechten Wadenbeins. 

Zugezogen hat sich Jashari die Verletzung bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Santiago Gimenez. Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde das einen Ausfall von mindestens zwei Monaten bedeuten. Genauere Untersuchungen sollen in den nächsten Stunden folgen.

Kader für WM-Quali bekannt. Murat Yakin holt Cedric Itten in die Nati zurück

Kader für WM-Quali bekanntMurat Yakin holt Cedric Itten in die Nati zurück

Jashari wechselte erst in diesem Sommer für knapp 40 Millionen Euro von Brügge zur AC Milan. Am vergangenen Wochenende gab er bei der 1:2-Niederlage gegen Cremonese sein Serie-A-Debüt.

Streller lobt Jashari für Milan-Wechsel

Streller lobt Jashari für Milan-Wechsel

Ardon Jashari wechselte diesen Sommer von Brügge zu Milan, nachdem er ein Jahr zuvor den FC Luzern verlassen hatte. Für Marco Streller ist Jasharis Milan-Wechsel ein guter Schritt.

19.08.2025

