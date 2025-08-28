Ardon Jashari dürfte länger ausfallen. sda

Der Schweizer Nati-Spieler Ardon Jashari hat sich im Training mit seinem Verein AC Mailand verletzt. Der Mittelfeldspieler dürfte mindestens zwei Monate ausfallen.

Noch am Donnerstagmorgen wurde Ardon Jashari von Murat Yakin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele mit der Nati aufgeboten. Der 23-Jährige wird diese Einladung für die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien aber verletzungsbedingt ausschlagen müssen. Wie unter anderem die «Gazzetta dello Sport» schreibt, soll er sich im Training verletzt haben, der Verdacht laute Bruch des rechten Wadenbeins.

Zugezogen hat sich Jashari die Verletzung bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Santiago Gimenez. Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde das einen Ausfall von mindestens zwei Monaten bedeuten. Genauere Untersuchungen sollen in den nächsten Stunden folgen.

Jashari wechselte erst in diesem Sommer für knapp 40 Millionen Euro von Brügge zur AC Milan. Am vergangenen Wochenende gab er bei der 1:2-Niederlage gegen Cremonese sein Serie-A-Debüt.