Gute Laune bei den Debütanten: Ardon Jashari klatscht mit Johan Manzambi ab. Keystone

Die Schweiz gewinnt das Testspiel in Nashville gegen schwache US-Amerikaner mit 4:0. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Gregor Kobel

Wird kaum gefordert und kann sich so auch nicht wirklich auszeichnen. Aber: Zum ersten Mal im 13. Nati-Spiel steht die Null! Das gibt Selbstvertrauen.

Note: 4 Abwehr Isaac Schmidt

Hat hinten alles im Griff, dürfte sich gegen vorne noch etwas mehr getrauen.

Note: 5 Abwehr Nico Elvedi

Erstes Nati-Spiel seit Oktober 2024. Kann in der Startphase eine erste gute Chance des Gegners im letzten Moment noch verhindern. Wenn es mal brenzlig wird, ist Elvedi zur Stelle. Sieht nach einem taktischen Foul Gelb. Das Tor zum 2:0 leitet er mit einem starken langen Ball ein.

Note: 4.5 Abwehr Manuel Akanji

Absolut unauffällig in der 1. Halbzeit – was bei einem Innenverteidiger einem Kompliment gleichkommt. Wird zur Pause ausgewechselt.

Note: 5 Abwehr Ricardo Rodriguez

Steht hinten sicher und immer wieder auch vorne anzutreffen. Mit einem Zuckerpass auf Embolo leitet er eine weitere Top-Chance ein. Beim dritten Treffer ist Rodriguez entscheidend beteiligt: Seinen Schuss kann Goalie Turner nur zu Torschütze Embolo ablenken. Muss zur Pause mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung ausgewechselt werden.

Note: 4.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Zum ersten Mal steht Xhaka gemeinsam mit Jashari in der Startelf – und die beiden harmonieren gut. Xhaka agiert als Taktgeber vor der Abwehr und lässt Jashari das Spiel weiter vorne gestalten. Ein solider Auftritt des Captains, ohne die grossen Glanzmomente.

Note: 5.5 Mittelfeld Ardon Jashari

Versucht das Spiel an der Seite von Xhaka an sich zu reissen. Sackstark sein Pass in den Lauf von Ndoye, der zum 1:0 führt. Noch besser, wie er vor dem 4:0 zunächst den Ball erobert und ihn dann perfekt auf Torschütze Manzambi spielt. Ist überall auf dem Platz anzutreffen. Hervorragendes Startelf-Debüt.

Note: 5.5 Mittelfeld Johan Manzambi

Nach dem Nati-Debüt gegen Mexiko folgt sogleich die Startelf-Premiere für den 19-Jährigen. Er zeigt schnell, dass er auf sich aufmerksam machen will – und das gelingt. Herrlich, wie Manzambi vor dem 2:0 einfach am Gegner vorbeiläuft und mustergültig für Aebischer auflegt. Belohnt sich danach mit seinem Traumtor zum 4:0 auch noch selbst. Hat in der 2. Halbzeit noch eine gute Torchance. So fügt man sich perfekt ins Team ein.

Note: 4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Viele Bälle hat er nicht, schafft mit seinen klugen Läufen aber immer wieder Räume für die Mitspieler. Wohl unfreiwillig lässt er den Ball vor dem Führungstor durch. Beim 2:0 steht er goldrichtig – es ist Aebischers zweites Länderspiel-Tor.

Note: 4.5 Mittelfeld Dan Ndoye

Sein Tor zum 1:0 ist der Dosenöffner. Eiskalt nutzt Ndoye den Platz, den ihm die Amerikaner bieten. Präzise versorgt er den Ball dann in der unteren Ecke und beschäftigt die USA-Abwehr auch in der Folge mit seinen Tempoläufen. In der 2. Halbzeit kommt aber nicht mehr viel von ihm.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Vergibt seine erste gute Chance kläglich, steht dann aber vor dem 3:0 genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und schiebt problemlos ein. Bereitet nach dem Seitenwechsel weitere Schweizer Top-Chancen vor, selber wird Embolo in der 2. Halbzeit aber kaum mehr gefährlich.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Kommt in der 46. Minute für Rodriguez Miro Muheim

Ersetzt den angeschlagenen Rodriguez auf der linken Abwehrseite. Auf seine gefährlichen Vorstösse und Flanken wartet man vergeblich. Defensiv aber ohne Fehler.

Note: 4.5 Kommt in der 46. Minute für Akanji Stefan Gartenmann

Wie bei Akanji ist es auch bei Gartenmann ein unauffälliger aber keineswegs schlechter Auftritt.

Note: – Kommt in der 65. Minute für Schmidt Lucas Blondel

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Kommt in der 65. Minute für Xhaka Djibril Sow

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Kommt in der 72. Minute für Aebischer Zeki Amdouni

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Kommt in der 72. Minute für Elvedi Aurèle Amenda

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Kommt in der 84. Minute für Jashari Remo Freuler

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.