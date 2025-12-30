Otto Pfister zeigt, wo's lang geht. imago

Kaum ein Europäer kennt Afrikas Fussball so gut wie Otto Pfister. Mit blue Sport spricht die Trainer-Legende über kulturelle Unterschiede, Respekt – und die eine Szene im Spiel gegen die Schweiz, die ihn noch heute ärgert.

Michael Schifferle Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Otto Pfister blickt auf eine aussergewöhnliche Trainerkarriere zurück, in der er zahlreiche Nationalteams in Afrika, Asien und der Karibik betreute.

Der heute 88-Jährige legte dabei stets grossen Wert auf Menschlichkeit und Respekt.

Pfister erzählt einige Anekdoten und sagt, was ihn heute noch ärgert, wenn er ans WM-Spiel 2006 zwischen der Schweiz und Togo denkt. Mehr anzeigen

Er startete seine Trainerkarriere als Spielertrainer in Vaduz, bevor er in den 70er-Jahren seine lange Reise in Afrika und Arabien in Angriff nahm. Otto Pfister, heute 88-jährig, coachte die Nationalteams von Ruanda, Senegal, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo), Ghana, Bangladesh, Saudi-Arabien, Togo, Trinidad und Afghanistan.

Im Gespräch mit blue Sport erzählt Pfister eine Anekdote nach der anderen (hier geht's zum ersten Teil). Schmunzeln muss er auch Anfang der 80er, als er drei Jahre Nationaltrainer Senegals ist. Ein Medizinmann verabreicht seinem Goalie ein rotes Wässerchen zum Trinken, damit dieser zu null spielt. Klappt nicht, Senegal verliert.

Pfister lacht und sagt: «Als ich den Mann fragte, weshalb das Getränk nicht gewirkt habe, sagte er: ‹Da gibts nur eine Möglichkeit: Der Goalie hat sich zuletzt in seinem Leben nicht korrekt verhalten.›» Dann würde der Zaubertrank wohl bei manchen Goalies wenig nützen …

Unterhalten hat er sich auf Französisch, Englisch und in der «Fachsprache», wie er sagt. Fussballer wissen, was sie untereinander meinen. Sprachen zu lernen – dieses Privileg wurde später seinem Sohn Michael, kurz: Mike, zum grossen Vorteil. Als Teenager kam er in den 90ern in Saudi-Arabien als einziger Christ in eine Klasse von Muslimen – fand Freunde, lernte die neue Sprache, die neue Kultur und ist heute Chef einer Fifa-Stiftung.

Der FCZ und Abédi Pelé

Was das Pfister zeigt? Man muss jeden Menschen anständig behandeln, jeden als Individuum sehen. Sich um andere kümmern. Er nennt zwei Beispiele: Der FCZ habe sein ivorisches Juwel Abédi Pelè in den 80ern in einer Einzimmerwohnung im Niederdorf kaserniert, wo er schnell an falsche Freunde geriet – und erst später in Marseille glücklich wurde.

Der FC Bayern habe hingegen binnen zweier Tage eine Familie organisiert, wo ein Jüngling namens Sammy Kuffour Geborgenheit fand. «Wissen Sie, auf die Bayern war schon immer Verlass.» Kuffour wurde über Jahre zum Leistungsträger.

Samuel «Sammy» Kuffour (oben) wurde bei Bayern München zur Legende. Keystone

Menschen respektieren, sie nie blossstellen vor ihren Kollegen – auch das sind Prämissen, denen Pfister immer nachlebte, gerade in Afrika. «Viele Trainer wüten vor versammelter Mannschaft – und schon wollen die Spieler nichts mehr mit ihnen zu tun haben.» Er sagt, er könnte viele prominente Namen nennen.

Er trainierte Samuel Eto’o, Didier Drogba. Er war Meister mit Zamalek Kairo und lernte viele Schweizer Trainer kennen, die in Afrika coachten: Christian Gross? «Ein Supertyp». Marcel Koller? «Ein Gentleman». Und alle eint sie das Wissen: Wer in Afrika zweimal verliert, muss zum Flughafen und heim. Pfister lacht.

Adebayor und Patrick Müller

Bereut hat er nichts, wie er beteuert. Eine Million habe er zwar nicht mal aus der Ferne gesehen – gebraucht habe er das Geld aber ohnehin nicht.

Ärgert ihn etwas? Nein. Halt, doch, etwas: Als Pfister 2006 mit Togo gegen die Schweiz an der WM spielte, «da riss Patrick Müller mit beiden Händen Emanuel Adebayor (den Besten Togos, d. Red.) zu Boden», so Pfister. Statt Penalty gabs – nichts. Und es ärgert ihn auch, wenn seine Schweizer Freunde stänkern, wenn sie 50 Rappen mehr für einen Café Crème bezahlen müssen. «Wo sind wir denn da? Das sind doch keine Probleme!», sagt er dann.

Otto Pfister im Gespräch mit Emmanuel Adebayor. imago

Pfister redet sich kurz in Rage. «Jeder Afrikaner sollte sowieso 20’000 Franken, eine Wohnung und ein Auto erhalten – um auszugleichen, wie Europa ihren Kontinent über Jahrhunderte geplündert hat.»

Mit dem heute 88-Jährigen, der den Weg vom Kölner Ministranten zum Welttrainer geschafft hat, hat es das Schicksal ohnehin ganz gut gemeint. Ausschliessen, noch mal ein Land zu übernehmen, will er nicht; zuletzt betreute er Afghanistan, 2018. «Warum etwas ausschliessen? Wenn was Gutes kommt...» Pfisters Hunger ist noch nicht gestillt.