Mit Jessé Hautier hat Neuchâtel Xamax seinen besten Torschützen der letzten Saison zurück

Jessé Hautier wechselt nach fünf Monaten erneut von Yverdon zu Neuchâtel Xamax.

Der 21-jährige Stürmer bestreitet den Rest der Saison leihweise für die Neuenburger in der Challenge League.

Hautier war schon 2023/24 vom Waadtländer Superligisten an Xamax ausgeliehen und mit elf Toren Xamax' bester Torschütze der Saison. Bei Yverdon kam er in der aktuellen Spielzeit in sieben Pflichtspielen zum Einsatz (1 Tor), dreimal stand er in der Startelf.

