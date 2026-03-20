  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heimlich gefilmt Jetzt äussern sich betroffene Spielerinnen des SCR Altach zum Garderoben-Skandal

Luca Betschart

20.3.2026

Betroffene Spielerin spricht über Garderobenskandal bei Altach

Betroffene Spielerin spricht über Garderobenskandal bei Altach

19.03.2026

Über Jahre werden Spielerinnen des SCR Altach heimlich gefilmt. Nach der Verurteilung des früheren Funktionärs wenden sich fünf Fussballerinnen an die Öffentlichkeit.

Luca Betschart

20.03.2026, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nachdem ein Ex-Funktionär jahrelang Spielerinnen des SCR Altach heimlich beim Duschen filmt, wird er zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt.
  • Nach der Urteilsverkündung wenden sich nun betroffene Spielerinnen an die Öffentlichkeit und wollen ein Zeichen setzen.
  • Das gesprochene Urteil fällt für die Fussballerinnen zu mild aus. «Man fühlt sich ungehört, gerade auch, weil ein Mindesturteil gesprochen wurde», sagt Altach-Spielerin Sarah Schneider.
Mehr anzeigen

«Das Schlimme ist, dass man so viel mit dem Menschen zu tun gehabt hat und dann so enttäuscht wird. Dass der unsere Privatsphäre so missbraucht hat – unsere Mannschaft war wie eine kleine Familie und er hat dazugehört», sagt Altach-Spielerin Lisa Metzler im Gespräch mit ORF und fügt an: «Dass so ein Mensch so etwas machen kann über so viele Jahre, dir immer wieder ins Gesicht lacht und hinter deinem Rücken solche Sachen macht, ist einfach nur unverständlich.»

Die Rede ist von einem Ex-Funktionär des SCR Altach, der Spielerinnen beim Umziehen und Duschen über Jahre heimlich gefilmt und fotografiert hat. Mitte Februar wurde der ehemalige Schweizer Spitzenschiedsrichter zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Die Spielerinnen haben den Prozess am Landesgericht Feldkirch mitverfolgt.

Gefängnis- und Geldstrafe. Schweizer Top-Schiri filmte Spielerinnen in Garderobe – verurteilt

Gefängnis- und GeldstrafeSchweizer Top-Schiri filmte Spielerinnen in Garderobe – verurteilt

«Ich hab zu der Person neben mir gesagt: ‹Boah, jetzt traut er sich gar nicht zu kommen›. Und sie sagt zu mir: ‹Da ist er.› Ich habe ihn gar nicht erkannt», erzählt Julia Kofler und erinnert sich: «Sein Auftreten war ganz anders, als wie man ihn kennt. Sehr zurückgezogen. Früher relativ stilvoll, kleidet er sich nun, wie man ihn noch nie gesehen hat. Man sieht, dass er sich selber schützt vor der Öffentlichkeit, um nicht erkannt zu werden.»

«Man fühlt sich ungehört»

Das gesprochene Urteil fällt für die Spielerinnen zu mild aus. Es gehe ihnen seit der Urteilsverkündung schlechter als zuvor. «Man fühlt sich ungehört, gerade auch, weil ein Mindesturteil gesprochen wurde. Man fühlt sich ein bisschen alleingelassen und ungesehen. Deswegen bin ich heute auch da», erklärt Altach-Spielerin Sarah Schneider.

«Es ist schockierend». Der Garderoben-Skandal ist auch in der Frauen-Nati ein Thema

«Es ist schockierend»Der Garderoben-Skandal ist auch in der Frauen-Nati ein Thema

Die gemachten Erfahrungen hinterlassen bei den Betroffenen persönliche Folgen. Emilia Purtscher erzählt von Unsicherheit in alltäglichen Situationen: «Gerade wenn man in anderen Kabinen oder Umkleiden ist, schaust du ein zweites Mal hin, weil du ein unsicheres Gefühl hast. Du schaust, ob die Umkleide gut abgesperrt ist und nirgends eine Kamera stehen kann. Es ist ein Gefühl, das man nur so haben kann, wenn man wirklich betroffen ist.»

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit wollen die Altach-Spielerinnen ein Zeichen setzen. Lisa Metzler unterstreicht: «Ich finde, wir Frauen sollten uns viel mehr supporten. Solche Dinge auch ansprechen und öffentlich machen, darüber reden. So dass jeder sieht, was so eine Geschichte mit jungen Frauen macht.»

Neues Schutzkonzept entwickelt

Die Verantwortlichen des SCR Altach haben sich auch nochmals zu Wort gemeldet. Sie möchten die Causa dazu nutzen, die Vereinsstrukturen nachhaltig zu verbessern. Damit es überhaupt nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt, wurde ein neues Schutzkonzept erarbeitet. Pressesprecher Manuel Willam erklärt: «Ein Learning ist sicher auch, dass wir gerade auch im Frauenbereich im Umfeld der Mannschaft noch weiblicher werden wollen.»

Auch das Trainerteam solle noch weiblicher aufgestellt werden. «Zudem soll es im Verein zwei Vertrauenspersonen geben, sowie in der Kabine ein Sechsaugen-Prinzip. Ein sogenannter Kummerkasten für niederschwellige Beschwerden wird eingerichtet. Die Funktionäre hoffen, dass somit bei den Frauen wieder der Sport im Vordergrund steht», so Willam.

Wettbewerb

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

Meistgelesen

Seilbahn-Hersteller gibt Details zum Absturz preis
Mullahs lassen 19-jährigen Ringer öffentlich hinrichten +++ Sprecher der Revolutionsgarden getötet
Familie grilliert im Treppenhaus – Kohlenmonoxidvergiftung
ICE sperrt Kanadierin und autistische Tochter (7) ein +++ Frau wegen Abtreibung verhaftet
FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

Mehr aus dem Ressort

Rodriguez, Freuler und Co.. Diese Schweizer dürfen noch vom Europa-Cup-Gewinn träumen

Rodriguez, Freuler und Co.Diese Schweizer dürfen noch vom Europa-Cup-Gewinn träumen

Frei und Dzemaili adeln Nati-Star. «Fehlende Anerkennung begleitet Remo Freuler schon die ganze Karriere»

Frei und Dzemaili adeln Nati-Star«Fehlende Anerkennung begleitet Remo Freuler schon die ganze Karriere»

Testspiel in Basel. Deutschland mit Bayern-Block gegen die Schweiz

Testspiel in BaselDeutschland mit Bayern-Block gegen die Schweiz