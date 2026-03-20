Betroffene Spielerin spricht über Garderobenskandal bei Altach 19.03.2026

Über Jahre werden Spielerinnen des SCR Altach heimlich gefilmt. Nach der Verurteilung des früheren Funktionärs wenden sich fünf Fussballerinnen an die Öffentlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem ein Ex-Funktionär jahrelang Spielerinnen des SCR Altach heimlich beim Duschen filmt, wird er zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt.

Nach der Urteilsverkündung wenden sich nun betroffene Spielerinnen an die Öffentlichkeit und wollen ein Zeichen setzen.

Das gesprochene Urteil fällt für die Fussballerinnen zu mild aus. «Man fühlt sich ungehört, gerade auch, weil ein Mindesturteil gesprochen wurde», sagt Altach-Spielerin Sarah Schneider. Mehr anzeigen

«Das Schlimme ist, dass man so viel mit dem Menschen zu tun gehabt hat und dann so enttäuscht wird. Dass der unsere Privatsphäre so missbraucht hat – unsere Mannschaft war wie eine kleine Familie und er hat dazugehört», sagt Altach-Spielerin Lisa Metzler im Gespräch mit ORF und fügt an: «Dass so ein Mensch so etwas machen kann über so viele Jahre, dir immer wieder ins Gesicht lacht und hinter deinem Rücken solche Sachen macht, ist einfach nur unverständlich.»

Die Rede ist von einem Ex-Funktionär des SCR Altach, der Spielerinnen beim Umziehen und Duschen über Jahre heimlich gefilmt und fotografiert hat. Mitte Februar wurde der ehemalige Schweizer Spitzenschiedsrichter zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten und einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Die Spielerinnen haben den Prozess am Landesgericht Feldkirch mitverfolgt.

«Ich hab zu der Person neben mir gesagt: ‹Boah, jetzt traut er sich gar nicht zu kommen›. Und sie sagt zu mir: ‹Da ist er.› Ich habe ihn gar nicht erkannt», erzählt Julia Kofler und erinnert sich: «Sein Auftreten war ganz anders, als wie man ihn kennt. Sehr zurückgezogen. Früher relativ stilvoll, kleidet er sich nun, wie man ihn noch nie gesehen hat. Man sieht, dass er sich selber schützt vor der Öffentlichkeit, um nicht erkannt zu werden.»

«Man fühlt sich ungehört»

Das gesprochene Urteil fällt für die Spielerinnen zu mild aus. Es gehe ihnen seit der Urteilsverkündung schlechter als zuvor. «Man fühlt sich ungehört, gerade auch, weil ein Mindesturteil gesprochen wurde. Man fühlt sich ein bisschen alleingelassen und ungesehen. Deswegen bin ich heute auch da», erklärt Altach-Spielerin Sarah Schneider.

Die gemachten Erfahrungen hinterlassen bei den Betroffenen persönliche Folgen. Emilia Purtscher erzählt von Unsicherheit in alltäglichen Situationen: «Gerade wenn man in anderen Kabinen oder Umkleiden ist, schaust du ein zweites Mal hin, weil du ein unsicheres Gefühl hast. Du schaust, ob die Umkleide gut abgesperrt ist und nirgends eine Kamera stehen kann. Es ist ein Gefühl, das man nur so haben kann, wenn man wirklich betroffen ist.»

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit wollen die Altach-Spielerinnen ein Zeichen setzen. Lisa Metzler unterstreicht: «Ich finde, wir Frauen sollten uns viel mehr supporten. Solche Dinge auch ansprechen und öffentlich machen, darüber reden. So dass jeder sieht, was so eine Geschichte mit jungen Frauen macht.»

Neues Schutzkonzept entwickelt

Die Verantwortlichen des SCR Altach haben sich auch nochmals zu Wort gemeldet. Sie möchten die Causa dazu nutzen, die Vereinsstrukturen nachhaltig zu verbessern. Damit es überhaupt nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt, wurde ein neues Schutzkonzept erarbeitet. Pressesprecher Manuel Willam erklärt: «Ein Learning ist sicher auch, dass wir gerade auch im Frauenbereich im Umfeld der Mannschaft noch weiblicher werden wollen.»

Auch das Trainerteam solle noch weiblicher aufgestellt werden. «Zudem soll es im Verein zwei Vertrauenspersonen geben, sowie in der Kabine ein Sechsaugen-Prinzip. Ein sogenannter Kummerkasten für niederschwellige Beschwerden wird eingerichtet. Die Funktionäre hoffen, dass somit bei den Frauen wieder der Sport im Vordergrund steht», so Willam.

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