  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im März gab er sein Nati-Debüt Jetzt entscheidet sich offenbar auch Hajdari für Nationenwechsel

Patrick Lämmle

29.9.2025

Albian Hajdari winkt nach einem Länderspiel den Fans zu.
Albian Hajdari winkt nach einem Länderspiel den Fans zu.
Keystone

Nach Eman Kospo und Leon Avdullahu verliert die Schweiz offenbar auch Albian Hajdari. Der 22-Jährige will künftig lieber für den Kosovo spielen.

Redaktion blue Sport

29.09.2025, 12:34

29.09.2025, 12:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wie der «Blick» berichtet, verliert die Schweizer Nati mit Albian Hajdari das nächste Talent an den Kosovo.
  • Der 22-Jährige stand zwar schon für die A-Nati auf dem Platz, allerdings nur in einem Testspiel.
  • Zuletzt hatte man sich deswegen beim SFV noch positiv gezeigt.
Mehr anzeigen

Wie der «Blick» berichtet, spielt Abwehr-Talent Albian Hajdari künftig für die Nationalmannschaft des Kosovo – und nicht für die Schweiz. Der 22-jährige Innenverteidiger, der mehrere U-Nati-Stufen der Schweiz durchlief, wäre damit nach Eman Kospo und Leon Avdullahu bereits der dritte Nachwuchsspieler, der der Schweiz seit dem Sommer den Rücken kehrt.

Zuletzt hatte man sich beim SFV noch positiv gezeigt. «Ich mache mir keine Sorgen um Hajdari», stellte Tami klar. Schliesslich sei der Verteidiger auch schon zweimal bei der Nati gewesen und kam im März gegen Luxemburg auch schon zu einem Einsatz. Weil das aber in einem Testspiel war, kann der 22-Jährige die Nation trotzdem noch wechseln.

Avdullahu und Kospo sagten der Nati ab. Murat Yakin, kümmert ihr euch zu wenig um Doppelbürger?

Avdullahu und Kospo sagten der Nati abMurat Yakin, kümmert ihr euch zu wenig um Doppelbürger?

«Hajdari hätte eigentlich schon ein Pflichtspiel für uns bestritten, in der Nations League wollte ihn Yakin gegen Spanien in die Startelf setzen, aber weil er angeschlagen war, konnte er nicht spielen», sagt Tami. Theoretisch könne Hajdari noch wechseln, «aber ich denke, er hat seine Entscheidung schon getroffen. Nach diesem Zusammenzug werden wird mit ihm Kontakt aufnehmen und die Zukunft planen».

Nun scheint es, als hätte sich Hajdari wohl doch noch einmal umentschieden.

Hat die Nati ein Doppebürger-Problem?

Hat die Nati ein Doppebürger-Problem?

Mit Leon Avdullahu und Eman Kospo entschieden sich kürzlich gleich zwei hoffnungsvolle Talente, nicht für die Schweizer Nati zu spielen. Hat die Nati ein Problem mit Doppelbürgern? Nati-Trainer Murat Yakin spricht im Fussball-Talk Heimspiel darüber.

20.09.2025

Meistgelesen

Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
Migros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte
Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Auto landet nach Kollision auf Bahngleis – Zugverkehr blockiert

Fussball-News

Alex Frei kritisiert unseren Nachwuchs. «Jungen Schweizern fehlt der Hunger, sich gegen Widerstände durchzusetzen»

Alex Frei kritisiert unseren Nachwuchs«Jungen Schweizern fehlt der Hunger, sich gegen Widerstände durchzusetzen»

Nationalteam. Hajdari entscheidet sich für Kosovo

NationalteamHajdari entscheidet sich für Kosovo

Otele fällt im Strafraum. Darum hat der FC Basel in dieser strittigen Szene keinen Penalty bekommen

Otele fällt im StrafraumDarum hat der FC Basel in dieser strittigen Szene keinen Penalty bekommen

Traum-Einstand verpasst. Ein alter Bekannter spuckt Rrudhani beim Heim-Debüt für Sion in die Suppe

Traum-Einstand verpasstEin alter Bekannter spuckt Rrudhani beim Heim-Debüt für Sion in die Suppe

«Dann hat man es nicht verdient». Deshalb hadern Schmid und Magnin mit der FCB-Pleite gegen Luzern

«Dann hat man es nicht verdient»Deshalb hadern Schmid und Magnin mit der FCB-Pleite gegen Luzern