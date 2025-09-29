Albian Hajdari winkt nach einem Länderspiel den Fans zu. Keystone

Nach Eman Kospo und Leon Avdullahu verliert die Schweiz offenbar auch Albian Hajdari. Der 22-Jährige will künftig lieber für den Kosovo spielen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie der «Blick» berichtet, verliert die Schweizer Nati mit Albian Hajdari das nächste Talent an den Kosovo.

Der 22-Jährige stand zwar schon für die A-Nati auf dem Platz, allerdings nur in einem Testspiel.

Wie der «Blick» berichtet, spielt Abwehr-Talent Albian Hajdari künftig für die Nationalmannschaft des Kosovo – und nicht für die Schweiz. Der 22-jährige Innenverteidiger, der mehrere U-Nati-Stufen der Schweiz durchlief, wäre damit nach Eman Kospo und Leon Avdullahu bereits der dritte Nachwuchsspieler, der der Schweiz seit dem Sommer den Rücken kehrt.

Zuletzt hatte man sich beim SFV noch positiv gezeigt. «Ich mache mir keine Sorgen um Hajdari», stellte Tami klar. Schliesslich sei der Verteidiger auch schon zweimal bei der Nati gewesen und kam im März gegen Luxemburg auch schon zu einem Einsatz. Weil das aber in einem Testspiel war, kann der 22-Jährige die Nation trotzdem noch wechseln.

«Hajdari hätte eigentlich schon ein Pflichtspiel für uns bestritten, in der Nations League wollte ihn Yakin gegen Spanien in die Startelf setzen, aber weil er angeschlagen war, konnte er nicht spielen», sagt Tami. Theoretisch könne Hajdari noch wechseln, «aber ich denke, er hat seine Entscheidung schon getroffen. Nach diesem Zusammenzug werden wird mit ihm Kontakt aufnehmen und die Zukunft planen».

Nun scheint es, als hätte sich Hajdari wohl doch noch einmal umentschieden.