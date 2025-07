Jetzt ist es offiziell – FCB-Boss Degen zeigt seine neue Freundin

Gemunkelt wurde schon länger darüber, ob FCB-Boss David Degen und Schauspielerin Vivien Wulf ein Paar sind. Nun hat der Fussballmanager ein süsses Foto mit Wulf auf Instagram gepostet. Wer ist Degens Flamme?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCB-Präsident David Degen hat seine Beziehung zur deutschen Schauspielerin Vivien Wulf mit einem innigen Instagram-Foto öffentlich gemacht.

Bereits im Mai wurden die beiden gemeinsam bei der Meisterfeier und dem Cup-Final gesichtet, was zuvor Gerüchte über eine Beziehung ausgelöst hatte.

Vivien Wulf ist eine erfolgreiche Schauspielerin, Unternehmerin und Autorin. Mehr anzeigen

Diese Liaison sorgte schon im Juni 2025 für heisse Gerüchte. Denn David Degen und Vivien Wulf wurden gemeinsam bei der Meisterfeier am 24. Mai gesichtet. Auch beim Cup-Final sollen sie gemeinsam in Bern gewesen sein.

Was lange gemunkelt wurde, ist jetzt offiziell – und zuckersüss obendrauf.

David Degen (42) hat ein herziges Foto mit Vivien Wulf (31) auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Daraus zu sehen: Ein glücklicher Degen, eng angeschmiegt an die deutsche Schauspielerin.

Ein Liebesstatement – ohne grosse Worte. Braucht es auch nicht, beide strahlen verliebt in die Kamera.

Degen im April: «Ich habe eine Freundin»

Degen war zuvor offiziell jahrelang single. Bereits im April macht er beim FCB-Podcast «Achzädreyenünzig» publik, dass er verliebt sei: «Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen.» Gegenüber CH-Media sagte er im vergangenen Dezember: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.»

Wer ist Vivien Wulf?

David Degens neue Liebe, Vivien Wulf, ist Schauspielerin, Unternehmerin und Buchautorin – und längst mehr als ein bekanntes TV-Gesicht. Seit Anfang 2025 mischt sie als toughe Investorin Larissa Mahnke die ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» auf. Zwischen den Drehs in München pendelt sie regelmässig aus ihrer Heimat Düsseldorf, wo sie sich auch für Frauenförderung in der Wirtschaft starkmacht.

Bekannt wurde Wulf schon als Teenager durch Kinofilme wie «Rock It!» und mit Serienrollen in «Cobra 11» oder «SOKO Köln». Später studierte sie Journalismus in London, schrieb ein Buch über Glück und Selbstfindung und gründete das Female-Eventformat «Women On Top».

Im April dieses Jahres trennte sich Wulf vom einstigen Fussball-Profi Alexander Dercho. Sie hatten im September 2023 geheiratet. Nach rund eineinhalb Jahren beendeten die beiden gemäss Bekannten (via «Bild») «einvernehmlich und im Guten» ihre Beziehung.

