Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Johan Manzambi verpasst den WM-Achtelfinal der Schweiz gegen Kolumbien. Auch Michel Aebischer und Luca Jaquez fehlen verletzungsbedingt.

Nati im Verletzungspech Jetzt ist es offiziell: Manzambi, Aebischer und Jaquez fallen gegen Kolumbien aus

Wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) rund zwei Stunden vor dem Anpfiff der Partie in Vancouver mitteilte, steht Manzambi Trainer Murat Yakin wegen einer Knieprellung nicht zur Verfügung. Die Verletzung hatte sich der Offensivspieler im Abschlusstraining am Montag zugezogen.

Mit seinen drei Toren und zwei Assists gehört der 20-jährige Genfer in Diensten des Bundesligisten SC Freiburg zu den grossen Entdeckungen dieser WM.

Derweil fallen Michel Aebischer und Luca Jaquez wegen muskulärer Beschwerden aus. «Die Spieler werden vom medizinischen Staff der Nati behandelt und betreut, mit dem Ziel so schnell wie möglich wieder fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren», teilte der SFV mit.

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