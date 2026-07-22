Im Final gegen Spanien wird Argentiniens Enzo Fernandez kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und erweist seinem Team einen Bärendienst. Nun hat sich der Mittelfeldterrier zu Wort gemeldet.

Er macht es wie Embolo Jetzt spricht Argentiniens Rotsünder – aber sein Platzverweis ist kein Thema

Darum geht’s Enzo Fernandez hat den WM-Final mit Argentinien 0:1 verloren. Das Siegtor erzielten die Spanier in der Verlängerung.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit flog Fernandez mit Gelb-Rot vom Platz.

Inzwischen hat er sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Zusammenfassung erstellt mit

Am Sonntag hat Argentinien den WM-Final gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren. Zum Zeitpunkt des Gegentors spielte Argentinien in Unterzahl, weil Fernandez kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aufgrund eines Fouls auf Höhe der Mittellinie mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

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Inzwischen hat sich der Rotsünder auf Instagram zu Wort gemeldet. «Mit der Zeit begreift man, dass es etwas viel Grösseres gibt als ein Ergebnis», beginnt Fernandez und zieht ein positives Fazit: «Seit Jahren präsentiert sich diese Mannschaft auf die beste Art und Weise.» Die Albiceleste zeige, dass es nicht nur ums Gewinnen gehe, «sondern darum, alles für das Trikot zu geben und niemals aufzugeben».

Die Mannschaft habe immer ihre Verantwortung übernommen und ihr Bestes gegeben und «die Farben mit Stolz, Bescheidenheit und Engagement verteidigt», schreibt Fernandez voller Pathos. Natürlich darf auch der Dank an die argentinischen Fans nicht fehlen. «Ihr gebt uns überall auf der Welt das Gefühl, zu Hause zu sein.»

Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, sei für ihn die grösste Ehre. «Und ich werde weiterhin jedes Mal alles geben, wenn ich es verteidigen darf.»

Die Worte von Fernandez erinnern stark an jene von Breel Embolo, der ebenfalls – im Viertelfinal gegen Argentinien – mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Beide richten sich mit emotionalen Botschaften an die Fans, aber keiner der beiden sagt auch nur ein einziges Wort zu seinem Platzverweis. Das kommt nicht überall gut an.