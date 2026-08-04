Der Druck auf Gianni Infantino nimmt zu. Nach dem Scheitern seines umstrittenen WM-Inverstoren-Plans soll der FIFA-Boss hinter den Kulissen Unterstützung bei der Trump-Regierung gesucht haben – ohne Erfolg.

FIFA-Boss massiv unter Druck Jetzt sucht Infantino Hilfe bei der Trump-Regierung – und blitzt ab

Darum geht’s Gianni Infantino soll versucht haben, mit US-Aussenminister Marco Rubio zu sprechen. Insider vermuten, dass er dabei politische Unterstützung für seine eigene Position suchte.

Das Gespräch kam nicht zustande. Das US-Aussenministerium bestreitet, dass ein Telefonat geplant gewesen sei.

Der Druck auf den FIFA-Präsidenten wächst nach dem Scheitern seines Milliardenprojekts zur Auslagerung kommerzieller WM-Rechte – mit möglichen Folgen für seine geplante Wiederwahl. Zusammenfassung erstellt mit

Gianni Infantino soll hinter den Kulissen versuchen, sich politische Unterstützung aus den USA zu sichern. Laut einem Bericht der «New York Post» wollte der FIFA-Präsident mit US-Aussenminister Marco Rubio sprechen, während der Druck auf ihn wegen des gescheiterten Milliardenprojekts mit WM-Investoren und wachsender Kritik an seiner Führung weiter zunimmt.

Nach Informationen der Zeitung bemühte sich Infantino um ein Gespräch mit Rubio. Offiziell sollte es dabei um die Bedeutung des Fussballs als Instrument der «Soft Power» für die USA gehen. Insider sehen jedoch einen anderen Grund. «Wir wissen alle, dass es um seinen eigenen Job geht. Um nichts anderes», wird eine mit der Angelegenheit vertraute Person in der «New York Post» zitiert.

Eine weitere Quelle erklärt, der Walliser fühle sich angesichts der anhaltenden negativen Berichterstattung zunehmend isoliert. «Er sucht nach einflussreichen Verbündeten, die ihn öffentlich unterstützen.» Laut dem Bericht versuchte Infantino nach dem Scheitern seines Projekts auch mehrfach erfolglos, US-Präsident Donald Trump telefonisch zu erreichen.

Gespräch kam nicht zustande

Mehrere Quellen zufolge hoffte Infantino, das Telefonat mit Rubio am Montagvormittag führen zu können. Das US-Aussenministerium bestreitet jedoch, dass ein solches Gespräch geplant gewesen sei. Ein Sprecher schreibt auf X: «Es gibt keine Pläne, dass Marco Rubio mit Gianni Infantino sprechen wird. Die ‹New York Post› sollte ihre Quellen hinterfragen oder direkt mit uns sprechen.»

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Ein hochrangiger FIFA-Vertreter behauptet dagegen, das Gespräch sei ursprünglich angesetzt gewesen, nach der Berichterstattung der New York Post jedoch wieder abgesagt worden. Das US-Aussenministerium wies auch diese Darstellung zurück. Die FIFA äusserte sich bislang nicht.

Wiederwohl droht zu scheitern

Am Freitag war bekannt geworden, dass Infantinos Plan gescheitert ist, die kommerziellen WM-Rechte der FIFA – darunter TV-Rechte, Sponsoring, Lizenzgeschäfte und Ticketing – in ein neues Unternehmen auszulagern und teilweise an private Investoren zu verkaufen. Nach massivem Widerstand zog der FIFA-Boss die Pläne zurück.

Am 18. März 2027 möchte sich Infantino in Rabat (Marokko) auf dem 77. FIFA-Kongress ein weiteres Mal für vier Jahre zum Präsidenten wählen lassen. Doch der Druck auf ihn wächst massiv. Zuletzt drohte die UEFA mit rechtlichen Schritten und als erster einzelner Fussball-Verband hat Wales öffentlich seine Unterstützung für die von Infantino beabsichtigte Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten im kommenden Jahr wieder entzogen. Mit Serbien folgte kurz danach ein zweiter Verband.