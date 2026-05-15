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Transfer-Ticker Wechselt Joell Mall ablösefrei zu YB?

Tobias Benz

15.5.2026

Langsam aber sicher geht es wieder rund auf dem Fussball-Transfermarkt. blue Sport vermeldet die wichtigsten Wechsel und berichtet von den heissesten Gerüchten.

Redaktion blue Sport

15.05.2026, 11:44

15.05.2026, 11:48

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Joel Mall ablösefrei zu YB?

    Die Berner Young Boys sollen eine ablösefreie Verpflichtung von Joel Mall ins Auge gefasst haben. Das berichtet die «Berner Zeitung». Der 35-Jährige löst seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei Servette in diesem Sommer im beidseitigen Einvernehmen auf.

    Bei YB würde Mall künftig als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Keller agieren und wäre wohl als Ersatz für Heinz Lindner angedacht, der ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

  • Das sagt Basel-Boss Degen über die Zukunft von Lichtsteiner und Shaqiri – und Sommers Absage

    Nach der 1:3-Niederlage gegen St.Gallen am vorletzten Spieltag ist klar: Der FC Basel wird nächste Saison nicht im Europacup spielen. FCB-Boss David Degen spricht bei blue Sport über die verpassten Ziele, die Zukunft von Trainer Stephan Lichtsteiner und den bevorstehenden Umbruch. Hier geht's zum Artikel.

    FCB-Boss Degen: «Es wird einen Umbruch geben, aber Lichtsteiner bleibt»

    FCB-Boss Degen: «Es wird einen Umbruch geben, aber Lichtsteiner bleibt»

    14.05.2026

  • Neuer-Entscheidung bei Bayern München ist gefallen

    Jetzt kann es schnell gehen: Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern bahnt sich seit Wochen an – und sie dürfte demnächst verkündet werden. Der Torwart muss offenbar Abstriche machen. Hier geht's zum Artikel.

    Soll Neuer mit zur WM? Hamann: «Es darf keine Diskussion mehr geben»

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    08.04.2026

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