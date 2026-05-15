Die Berner Young Boys sollen eine ablösefreie Verpflichtung von Joel Mall ins Auge gefasst haben. Das berichtet die «Berner Zeitung». Der 35-Jährige löst seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei Servette in diesem Sommer im beidseitigen Einvernehmen auf.

Bei YB würde Mall künftig als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Keller agieren und wäre wohl als Ersatz für Heinz Lindner angedacht, der ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.