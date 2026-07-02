blue Sport trifft in Vancouver Holly Manzambi. Der ältere Bruder von WM-Überflieger Johan verrät, warum sich die Manzambis auf der Tribüne gegenseitig kneifen, wie Johan als Bub war und was ihr gemeinsamer grosser Traum ist.

Bruder Holly erklärt Juwel Manzambi «Johan hatte als Bub sogar beim Tischdecken den Ball am Fuss»

Darum geht’s blue Sport trifft den älteren Bruder von Nati-Shooting-Star Johan Manzambi in Vancouver.

Holly verrät, wie stolz die Familie auf Johan ist und dass ihr Mami auf der Tribüne am emotionalsten reagiert.

Dass sein Bruder nun in aller Munde sei, mache diesem wenig aus. Holly: «Er konzentriert sich auf das, was er kontrollieren kann. Also auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Nicht auf das, was die Leute sagen. Er hat wie Scheuklappen auf.»

Holly, hättest du es dir jemals erträumt, dass dein Bruder Johan an dieser WM so brilliert?

Es ist ein grosser Traum. Wir sind unglaublich stolz auf das, was er hier leistet. Wir sind sehr glücklich und froh, vor allem, weil wir wissen, wie viel er auch dafür gearbeitet hat. Wir erwarten noch viel Positives von ihm und drücken weiterhin fest die Daumen.

Drei Tore, eine Vorlage. Was ging da bei euch auf der Tribüne ab?

Ganz viele Emotionen. Wir haben uns gekniffen, um zu sehen, dass dies kein Traum ist. Wie ich schon sagte, wir haben den ganzen Weg gesehen, den er zurückgelegt hat. Das macht es für uns noch bedeutungsvoller. Es ist unglaublich, was er erreicht hat.

Wer ist von den Manzambis auf der Tribüne am emotionalsten?

Unsere Mama. Sie tut sich sehr schwer, die Spiele anzuschauen, weil sie echt sehr emotional ist. Ja, sie ist die emotionalste, ohne jeden Zweifel.

Jetzt sprechen alle über deinen Bruder. Kann er das wegstecken?

Dass viele Leute jetzt über ihn reden, ist normal. Aber er kann damit gut umgehen. Ihm macht das nichts aus. Er macht sich nicht zu viele Gedanken. Er konzentriert sich auf das, was er kontrollieren kann. Also auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Nicht auf das, was die Leute sagen und wie sie ihn wahrnehmen. Er hat wie Scheuklappen auf.















1 / 8 Johan Manzambi mit seiner ältesten Schwester Jalène. Bild : zvg

Was für einen Charakter hat Johan?

Er lacht sehr gerne und ist sehr einfach. Johan ist ein 20-jähriger junger Mann, der das Leben liebt, der mag, was er tut, und der leidenschaftlich gern Fussball spielt.

Du bist neun Jahre älter als er. Wie war Johan als Bub?

Er hatte viel Energie. Er liebte es, Fussball zu spielen. Selbst wenn er PlayStation spielte oder den Tisch decken musste, hatte er einen Ball an den Füssen. Eigentlich hatte er als Bub immer einen Ball am Fuss. Er ist leidenschaftlich. Und das schon seit seiner frühesten Kindheit.

War Johan ein guter Schüler?

Johan ist sehr intelligent, aber er wusste schon immer, dass er kein langes Studium machen wollte. In der Schule hat er nicht immer sein volles Engagement gegeben. Er hat immer lieber Fussball gespielt. Er sagte immer: Mama, ich werde Fussballer.

Wie stolz bist du auf ihn?

Sehr stolz. Weil ich genau weiss, wieviel Disziplin auch hinter all dem steckt. Du magst noch so viel Talent haben. Wenn du nicht diszipliniert genug bist, diese Arbeitsmoral nicht hast, immer eine bessere Person und ein besserer Fussballer sein zu wollen, als am Vortag, dann ist es schwierig. Es ist unbeschreiblich, was gerade passiert. Weil nur sehr wenige ihn dort erwartet hätten, wo er heute steht. Ich wusste, dass er es schaffen würde und Profi wird. Aber dass er dieses Niveau so schnell erreicht, hat auch mich überrascht. Ich weiss, dass er wirklich noch Grosses erreichen wird.

Die grössten Klubs der Welt haben ihn auf dem Einkaufszettel. Was denkst du?

Im Vergleich zu dem, was man in den Medien hört, versuchen wir wirklich, uns auf die Gegenwart, auf die WM zu konzentrieren. Klar gibt es nun Fragen, über die wir, sein Umfeld, nachzudenken begonnen haben. Aber wir diskutieren nicht mit ihm darüber, weil wir wirklich wollen, dass er sich auf die WM konzentriert. Am Ende werden wir uns mit den Verantwortlichen von Freiburg zusammensetzen und besprechen, was die beste Option für alle ist. Und falls es tatsächlich zu einem Transfer kommt, dann ist es wichtig, sich für einen Verein mit einem guten sportlichen Projekt zu entscheiden. Ein Ort, wo er sich weiterentwickeln kann. Er braucht eine gesunde Atmosphäre, in der er sich weiter verbessern kann.

Du hast die letzten Monate in New York studiert. Wie wäre es, wenn diese WM-Reise zusammen mit Johan erst in New York enden würde?

Es wäre das Grösste, wenn wir am 19. Juli alle zusammen in New York den Weltmeistertitel der Schweiz feiern könnten.