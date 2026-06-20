Die Schweiz hat einen neuen Fan-Liebling: Johan Manzambi verzückte mit seinem Doppelpack gegen Bosnien die Massen. Rätsel gab es nachher international um seinen Jubel. blue Sport klärt auf.

Es ist eine unglaubliche Leistung, die Johan Manzambi (20) nach seiner Einwechslung gegen Bosnien-Herzegowina hinlegt. Erst macht er den Dosenöffner zum 1:0, trifft dann zum 3:0 und hat in fast allen gefährlichen Aktionen seinen Fuss im Spiel. «Der erste Doppelpack meiner Karriere», sagt er danach in der Mixed Zone freudestrahlend, mit dem Pokal als Mann des Spiels in der Hand. Mit 20 Jahren und 247 Tagen ist er der jüngste Doppelpacker der WM-Geschichte unter den Einwechselspielern.

Es ist klar, dass er danach für internationale Schlagzeilen sorgt. Einige drehen sich um seinen Jubel – und dabei liegen einige auch ein wenig daneben. So schreibt Transfer-Papst Fabrizio Romano: «𝐒𝐖𝐈𝐓𝐙𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃 ➡️ 𝐊𝐀𝐌𝐄𝐇𝐀𝐌𝐄𝐇𝐀 💥🇨🇭» mit einem Foto von Manzambis Jubel. Andere berichten ebenfalls, dass hinter dem Torjubel des 20-jährigen Shootingstars eine Attacke aus der Manga-Serie «Dragon Ball» stecke.

Von wegen Kamehameha

Knapp daneben ist auch vorbei. blue Sport sprach rund um den Europa-League-Final, den Freiburg gegen Aston Villa verlor, mit Manzambi über seinen Jubel. «Er bedeutet eine Mango», sagt er. Und warum? «Das ist etwas zwischen mir und meinen Freunden», sagt er.

Das bestätigte einer dieser Freunde dann auch im «Tages-Anzeiger». Jugendfreud Lois Ndema: «Die Geste ist mittlerweile ikonisch, doch nur wenige wissen, worauf sie sich bezieht. Es ist ein Insiderjoke. Sagen wir, dass es eine Widmung an seine Freunde ist. Mehr werde ich nicht verraten.»

Die grosse Frage dabei ist: Bekommt Manzambi nun im dritten Gruppenspiel gegen Kanada die Chance, sich von Anfang an zu zeigen? Man darf gespannt sein. Und hoffen, dass er den Mango-Jubel bald wieder zum Besten gibt.