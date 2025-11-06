  1. Privatkunden
Europacup Johan Manzambi und Simon Sohm treffen

SDA

6.11.2025 - 21:03

Johan Manzambi freut sich über das 1:1
Johan Manzambi freut sich über das 1:1
Keystone

Mit Johan Manzambi und Simon Sohm reihen sich am Donnerstagabend zwei Schweizer in die Europacup-Torschützen ein.

Keystone-SDA

06.11.2025, 21:03

Manzambi leitete beim 3:1 des SC Freiburg auswärts in der Europa League beim OGC Nice die Wende ein. Der Genfer traf nach einem Abwehrpatzer der Franzosen in der 29. Minute zum 1:1, bevor Vincenzo Grifo und Derry Scherhant noch vor der Pause das 3:1 sicherten.

Simon Sohm liess sich zum ersten Mal im Trikot der Fiorentina als Torschütze feiern. Der im letzten Sommer von Parma in die Toskana gewechselte 24-Jährige schoss in der Conference League den 1:0-Führungstreffer gegen Mainz, bei denen Silvan Widmer zur Pause eingewechselt wurde. In der zweiten Halbzeit gelang den Deutschen noch die Wende zum 2:1-Heimsieg.

