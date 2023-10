John van ’t Schip ist neuer Coach von Ajax Amsterdam. imago images/ANE Edition

Der 59-Jährige John van ’t Schip soll den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam aus der Krise führen.

Er unterschreibt als Nachfolger des entlassenen Trainers Maurice Steijn einen Vertrag bis Ende Saison.

Van 't Schip war schon in verschiedenen Funktionen für Ajax tätig: als Spieler, Juniorencoach und Co-Trainer. Zuletzt betreute er von 2019 bis 2021 Griechenlands Nationalteam.

Ajax Amsterdam ist so schlecht wie noch nie in seiner langen Vereinsgeschichte in die Saison gestartet. In den ersten acht Runden der niederländischen Meisterschaft holte es nur fünf Punkte. Am Sonntag setzte es für das Schlusslicht ein 2:5 bei Erzrivale und Leader PSV Eindhoven ab.

sda