Champions League

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

In gewohnter Manier führt er das Leverkusener Spiel bei Atlético Madrid. Wie die ganze Mannschaft lässt der Nati-Captain im Verlauf der zweiten Halbzeit nach. Trotz langer Überzahl und einer 1:0-Führung muss sich Bayer schlussendlich mit 1:2 geschlagen geben.

Dortmund Gregor Kobel

Kobel verliert mit Dortmund auch das vierte Spiel des Jahres. Für Trainer Nuri Sahin ist die 1:2-Pleite bei Bologna die eine Niederlage zu viel. Im letzten Spiel unter dem geschassten Trainer hält Kobel, was es zu halten gibt. Nach einer knappen halben Stunde glänzt er mit einem Wahnsinns-Reflex, bei den Gegentoren ist er machtlos.

Inter Mailand Yann Sommer

Einmal mehr gibt es an Yann Sommer kein Vorbeikommen. Inter schlägt Sparta Prag mit 1:0, der ehemalige Nati-Keeper pariert beide Schüsse, die auf seinen Kasten kommen. Inter liegt nach 7 Spieltagen auf Platz 4 und steht damit kurz vor der direkten Achtelfinal-Qualifikation.

Stuttgart Fabian Rieder

Gegen Slovan Bratislava in der 70. Minute eingewechselt, macht Fabian Rieder 17 Minuten später mit dem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf. Es ist das erste Champions-League-Tor im Stuttgart-Dress für den 22-Jährigen.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Der 22-Jährige kommt in Bratislava in der 90. Minute in die Partie und hilft, die Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit über die Runden zu bringen.

Manchester City Manuel Akanji

Akanji gehört bei der 2:4-Niederlage bei PSG zu den Besten seines Teams, zeigt bis zur 50. Minuten eine tadellose Defensivleistung und tritt dann gar offensiv in Erscheinung. Sein Vorstoss über die rechte Angriffsseite steht am Ursprung des Führungstreffers für City. Dieser bringt der Mannschaft von Pep Guardiola schlussendlich aber nichts – Akanji und Co. verlieren trotz zwischenzeitlicher Zweitore-Führung mit 2:4.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Lotomba fehlt beim Überraschungssieg über die Bayern nach seinem Beinbruch verletzt.

AC Milan Noah Okafor

Nach seinem geplatzten Wechsel zu Leipzig sitzt Okafor beim Heimspiel der AC Milan gegen Girona über die volle Distanz auf der Ersatzbank.

AS Monaco Breel Embolo

Der Nati-Stürmer beweist, dass ein Stürmer auch ohne Skorerpunkt für sein Team wertvoll sein kann. Gegen Aston Villa verrichtet Embolo viel Störarbeit und hat so seinen Anteil am knappen 1:0-Sieg.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria kehrt nach krankheitsbedingtem Ausfall ins Team zurück, zieht die Fäden im Mittelfeld und glänzt mit einer Passquote von 100 Prozent. Nach 78 Minuten hat er vorzeitig Feierabend. Monaco liegt vor dem letzten Spieltag auf Rang 10 der Tabelle und liebäugelt nach wie vor mit der direkten Achtelfinal-Qualifikation.

AS Monaco Philipp Köhn

Wie schon gegen Montpellier sitzt der 26-Jährige nur auf der Ersatzbank und sieht von da, wie Konkurrent Radoslaw Majecki den Kasten sauber hält.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica und Barcelona liefern Spektakel pur, nicht weniger als 9 Tore gibt es am Dienstagabend zu bestaunen. Amdouni kommt erst in der 80. Minute für den dreifachen Torschützen Pavlidis in die Partie. In der Folge kassiert Benfica noch zwei Tore und muss als Verlierer vom Feld.

Bologna Remo Freuler

Bologna besiegt Dortmund trotz Rückstand und besiegelt so das Aus von Trainer Nuri Sahin. Freuler zeigt im zentralen Mittelfeld eine solide, aber unauffällige Leistung. Mit einer Ausnahme: Kurz vor der Pause spielt der 32-Jährige mit Dortmunds Serhou Guirassy seelenruhig Schere, Stein, Papier. Freuler gewinnt mit Stein gegen Guirassys Schere.

Einziger Wermutstropfen: Freuler sieht in der 19. Minute Gelb und ist für das letzte Spiel der Ligaphase bei Sporting Lissabon gesperrt.

Bologna Dan Ndoye

Starker Auftritt des 24-Jährigen! Immer wieder stellt er die BVB-Abwehr mit seinem Tempo vor Schwierigkeiten. Auch ohne Skorerpunkt hat er seinen Anteil am 2:1-Heimsieg. Bologna wahrt mit dem ersten Sieg in der laufenden Kampagne die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Bologna Michel Aebischer

Fehlt Bologna seit Mitte Oktober mit Adduktorenbeschwerden.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Steht gegen Schachtar Donezk in der Startaufstellung, kommt aber nicht wirklich zur Geltung und leistet sich einige Ballverluste. Nach 85 Minuten wird er ausgewechselt. Stade Brest muss sich den Ukrainern mit 0:2 geschlagen geben und fällt vor dem letzten Spieltag aus den Top 8.

Brügge Ardon Jashari

Jasharis Brügge knöpft Juventus ein 0:0 ab. Jashari spielt durch im defensiven Mittelfeld durch. Die Belgier stehen nach 7 Spieltagen auf Rang 20 und dürfen vor der letzten Runde gegen Manchester City auf die Playoffs hoffen.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich kommt mit Sturm Graz bei Atalanta gehörig unter die Räder. Der Schweizer macht beim dritten Gegentor keine gute Figur, ansonsten ist ihm aber nicht viel vorzuwerfen.

Europa League

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda fehlt den Frankfurtern nach wie vor verletzt. Der Bundesligist fährt gegen Ferencvaros Budapest einen 2:0-Heimsieg ein und grüsst vor dem letzten Spieltag von Tabellenplatz 2.

Midtjylland Kevin Mbabu

Beim 2:0-Sieg in Razgrad spielt Mbabu durch und sieht in der 52. Minute die Gelbe Karte. Midtjylland steht vor dem letzten Spieltag auf Platz 19 und darf auf den Einzug in die Playoffs hoffen.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Der 27-Jährige steht gegen Midtjylland wegen einer Verletzung nicht im Kader.