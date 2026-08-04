Der Vorwurf von Prinz Ali bin al-Hussein, Präsident des jordanischen Fussballverbands und ehemaliger FIFA-Vizepräsident, ist happig, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Auf X schreibt er: «Während der Weltmeisterschaft wurde mir mündlich mitgeteilt, dass meine Unterstützung für Infantino (bei den anstehenden Wahlen im März 2027) unserem Fussballverband erheblich helfen würde. Wir haben ihn vorher nicht unterstützt und werden es auch jetzt nicht tun, aber die ganze Situation ist Erpressung, und wir weigern uns, ihr nachzugeben.»

Prinz Ali bin al-Husseins Vorwürfe gehen noch weiter. «Wir warten seit Dezember auf die Prämien für unsere Spieler im Zusammenhang mit dem Arabien-Pokal in Katar, einem FIFA-Turnier», bemerkte der jordanische Prinz. «Das Geld, das unsere Mannschaft für das Erreichen des Finals erhalten sollte, wurde noch nicht ausgezahlt, während die FIFA gleichzeitig damit prahlt, wie viele Milliarden sie in Reserve hat.»

Infantino sieht sich zunehmend stärkerem Gegenwind ausgesetzt, nachdem er mit seinem Plan, Teile der kommerziellen Rechte an FIFA-Wettbewerben wie der WM an private Investoren zu verkaufen, krachend gescheitert war.