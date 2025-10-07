  1. Privatkunden
Letzte Saison Spanischer Europameister kündigt Rücktritt an

SDA

7.10.2025 - 20:14

Jordi Alba bestreitet in den nächsten Wochen die letzten Partien seiner Spielerkarriere.
Jordi Alba bestreitet in den nächsten Wochen die letzten Partien seiner Spielerkarriere.
Keystone

Der 93-fache spanische Nationalspieler Jordi Alba beendet spätestens im Dezember seine Karriere.

Keystone-SDA

07.10.2025, 20:14

07.10.2025, 20:25

Der 36-jährige Aussenverteidiger spielt seine letzte Saison mit Inter Miami an der Seite von Lionel Messi. Aktuell stehen in der nordamerikanischen Major League Soccer die letzten Partien der Regular Season an.

«Das war ein wohlüberlegter Entscheid, über den ich lange nachgedacht habe», schrieb Jordi Alba auf Instagram. Der Katalane spielt nach über zehn Jahren beim FC Barcelona seit 2023 in der MLS. Mit Barça gewann er 2015 die Champions League und war sechsmal spanischer Meister. Mit Spanien feierte er 2012 den EM-Titel und trug dabei beim 4:0-Finalsieg in Kiew gegen Italien einen Treffer bei.

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

06.10.2025

