Hola Madrid: José Mourinho ist wieder da Keystone

Die Rückkehr von Trainer José Mourinho zu Real Madrid ist perfekt. Der Portugiese unterschrieb einen Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten. Erstmals zum Klub stossen werde er am 13. Juli, wenn die Vorsaison beginnt.

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Der 63-Jährige war bereits von 2010 bis 2013 Trainer der Königlichen, zuletzt trainierte er Benfica Lissabon. In Madrid folgt er auf Alvaro Arbeloa, der im Januar die Leitung der Mannschaft übernahm, nachdem Xabi Alonso nach weniger als einem Jahr entlassen worden war.

Mourinho gehört zu den grössten Trainern der Fussballgeschichte, bei seinen letzten Stationen Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce Istanbul und Benfica Lissabon verblasste sein Glanz aber ein wenig. Nun soll er seinen Ex-Klub Real Madrid wieder auf die Siegerstrasse bringen. Spaniens Rekordmeister gewann seit zwei Jahren keinen grossen Titel mehr.

Dass Mourinho weiss, wie er mit Real erfolgreich sein kann, stellte er in den drei Jahren beim Klub bereits unter Beweis. In seiner ersten Saison führte er die Madrilenen zum ersten Cupsieg seit 18 Jahren, in der zweiten gewann die Mannschaft nach drei Jahren wieder die Meisterschaft.