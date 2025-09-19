Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level» José Mourinho kehrt zurück zu Benfica, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war und rechnet bei der Vorstellung mit seinem letzten Arbeitgeber ab. 19.09.2025

José Mourinho spricht von einem Fehler, das Traineramt bei Fenerbahçe Istanbul übernommen zu haben. Der Ex-Verein war weder fussballerisch noch kulturell auf seinem Level, erklärt der neue Benfica-Coach.

José Mourinho ist neuer Trainer von Benfica Lissabon,

Bei seiner ersten Pressekonferenz bezeichnet er sein vorheriges Engagement bei Fenerbahçe als Fehler, da der Klub weder kulturell noch sportlich seinem Niveau entsprochen habe.

Bei seiner Vorstellung betont Mourinho, dass er sich mit der Rückkehr zu Benfica auf seinem angestammten Top-Level sieht und für den Verein alles geben werde.

José Mourinho ist seit Donnerstag offiziell Trainer bei Benfica Lissabon. Zuletzt hatte der 62-Jährige für Fenerbahçe Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn kürzlich freigestellt.

Mit dem türkischen Klub habe er daneben gegriffen, hielt der 62-Jährige bei seiner Präsentation fest. «Es war falsch von mir, zu Fenerbahçe zu gehen. Das war nicht mein kulturelles Level. Es war nicht mein fussballerisches Level, es war einfach nicht mein Level. Natürlich habe ich bis zum letzten Tag mein Bestes gegeben», sagt Mourinho und ergänzt: «Natürlich musste ich trauern, so wie Bruno Lage (Ex-Trainer von Benfica; Anm. d. Red.) es jetzt tut, denn niemand geht gerne weg.»

«Aber Benfica zu trainieren bedeutet, auf mein Level zurückzukehren – und mein Level ist, die grössten Klubs der Welt zu trainieren», meint Mourinho selbstbewusst. «The Special One» unterschrieb beim portugiesischen Rekordmeister einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag.

Grösseren Hunger als zu Beginn

Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit trainiert. «Ich habe einen grösseren Hunger, als ich ihn vor 25 Jahren hatte», findet Mourinho und ergänzt: «Ich bin extrem glücklich, hier zu sein. Ich fühle eine grosse Verantwortung. Und ich fühle mich lebendiger als je zuvor.»

Der Ruhestand sei demnach noch überhaupt kein Thema gewesen, betonte Mourinho: «Ich werde meine Karriere erst beenden, wenn ich fühle, dass sich irgendetwas geändert hat.»

«Das Versprechen: Ich werde für Benfica mein Leben geben, das ist meine Mission bei diesem fantastischen Verein. Es ist eine grosse Ehre.» José Mourinho

Der portugiesische Titelsammler (26 Titel in 25 Jahren) soll nun den Traditionsklub zur ersten Meisterschaft seit 2023 führen.

Knapp 300 Kilometer weiter nördlich ist die Stimmungslage weniger euphorisch. Erst vor wenigen Tagen war Mourinho noch bei einem Porto-Spiel zu Gast und bekam eine Standing Ovation. Kein Wunder, schliesslich räumte Mourinho mit den «Drachen» nicht nur auf nationaler Ebene alles ab, sondern gewann auch den UEFA-Pokal (2003) sowie die Champions League (2004). «Es tut schon weh, ihn beim Erzrivalen zu sehen», beschreibt Porto-Fan Sandro da Mota stellvertretend die Gefühlslage.