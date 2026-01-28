Wenn der Transfermarkt jeweils öffnet, dann jagt ein Gerücht das nächste. Immer mal wieder kommt es vor, dass ein vorausgesagter Transfer dann doch noch platzt. Als Journalist, zumindest in der Türkei, sollte man besser nicht zu voreilig berichten.

Bayern-Star Jamal Musiala stehe vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Dieses Gerücht befeuerte der türkische Journalist Burhan Can Terzi. Dass der 23-jährige deutsche Nationalspieler trotz Vertrag bis Sommer 2030 in die Türkei wechselt – und die Bayern ihren Segen geben – das wäre tatsächlich eine Sensation gewesen. Doch der vermeintliche Transfer-Experte berichtete beharrlich darüber.

Aufgrund der «Verbreitung irreführender Informationen» wurde der Journalist aus dem Verkehr gezogen und musste vorübergehend gar ins Gefängnis. Galatasaray Istanbul sah sich dazu genötigt, die Meldung öffentlich zu dementieren – und dies gar zwei Mal. Der Verein schrieb: «Es ist auffällig, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind!»

Terzi, nicht zu verwechseln mit Bilbao-Trainer Edin Terzic, befindet sich nach den ersten Einvernahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freiem Fuss, berichtet das österreichische Boulevart-Blatt «Krone». Die Ermittlungen gegen ihn gehen aber angeblich «mit hoher Intensität» weiter.

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