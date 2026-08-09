Coritiba-Captain Jacy glaubt, kurz vor der Pause getroffen zu haben – und lässt seinen Emotionen freien Lauf. Doch sein Jubel endet mit einem Sturz in den Spielertunnel. Besonders bitter: Das Tor wird noch aberkannt.

Darum geht’s Coritiba-Captain Jacy köpfte gegen Chapecoense vermeintlich ein Tor und stürzte beim anschliessenden Jubel über eine Werbebande in den geöffneten Spielertunnel. Dabei verletzte sich der 29-Jährige leicht am Knöchel und musste später ausgewechselt werden.

Besonders bitter für Jacy: Während er nach seinem Sturz behandelt wurde, erkannte das halbautomatische Abseitssystem eine Abseitsposition. Der vermeintliche Treffer wurde deshalb annulliert.

Ein nahezu identischer Unfall war einem Coritiba-Spieler bereits 2014 im selben Stadion passiert. Sportlich endete der Abend für Coritiba dennoch erfreulich: Das Team gewann die Partie gegen Chapecoense mit 2:1. Zusammenfassung erstellt mit

Eine kuriose Szene sorgt beim brasilianischen Meisterschaftsspiel zwischen Coritiba und Chapecoense für Aufsehen. Im Mittelpunkt steht Coritiba-Profi Jacy.

Nach einer Flanke köpft der 29-Jährige den Ball ins Tor. Anschliessend rennt der Captain hinter das Tor in Richtung der eigenen Fans, springt über eine Werbebande – und übersieht dabei den geöffneten Zugang zum Spielertunnel. Der Verteidiger stürzt die Treppe hinunter und verschwindet für einen Moment aus dem Blickfeld. Teamkollegen und Sicherheitskräfte eilen sofort herbei.

o Jacy pulando pra comemorar o gol do Coritiba e caindo direto no túnel do vestiário do Couto Pereira



o mano quase morreu pra comemorar um gol que foi impedido 😭😭😭 pic.twitter.com/c0lUNVcFtU — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 9, 2026

Jacy kann zwar wieder aufstehen und zunächst weiterspielen, verletzt sich bei seinem Sturz aber leicht Knöchel. Er beendet die erste Halbzeit und kehrt nach der Pause nochmals auf den Rasen zurück. Bereits nach zwei Minuten muss er jedoch ausgewechselt werden.

Besonders bitter: Während Jacy nach seinem Sturz medizinisch behandelt wurde, überprüfte der VAR die Entstehung des vermeintlichen Treffers. Das halbautomatische Abseitssystem erkannte eine Abseitsposition – das Tor wurde annulliert.

Immerhin kann Jacy nach Spielende Entwarnung geben: «Mir geht’s gut», meint er lachend im Interview mit «CazeTV» und ergänzt: «Wir Verteidiger schiessen ja nicht oft Tore, aber wenn es doch mal klappt, dann … da habe ich mich eben ein bisschen mitreissen lassen.»

Fast exakte Wiederholung von 2012

Der ungewöhnliche Unfall im Couto-Pereira-Stadion ist dabei kein Einzelfall. Bereits 2014 war Coritiba-Stürmer Joel nach einem Tor gegen São Paulo beim Jubeln über die Werbebande gesprungen und in denselben Tunnel gestürzt. Die Bilder des Kameruners, der damals plötzlich hinter der Bande verschwand, gingen um die Welt.

Hoje o Jacy recriou a icônica cena do atacante camaronês Joel, em 2014.



A diferença é que o gol do Joel, o segundo dele na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, valeu e ele continuou em campo.



Jacy, infelizmente, foi substituído no início do 2° tempo com dores no tornozelo e o… pic.twitter.com/ladERkzVNJ — Fuh (@gabrielfuh_) August 9, 2026

Zwölf Jahre später wiederholte Jacy die Szene beinahe exakt. Sogar ein Sicherheitsmitarbeiter, der den damaligen Zwischenfall miterlebt hatte, war auch diesmal vor Ort. Der Gästetunnel blieb übrigens in der zweiten Halbzeit geschlossen.

Sportlich gab es für Coritiba dennoch Grund zur Freude. Tiago Cóser hatte die Gastgeber bereits per Kopf in Führung gebracht. Am Ende setzte sich Coritiba mit 2:1 gegen Chapecoense durch und holte damit wichtige drei Punkte in der brasilianischen Série A. Der kuriose Sturz von Jacy dürfte allerdings als die Szene des Abends in Erinnerung bleiben.